sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado oficial

Luego de la suspensión del viernes por las fuertes tormentas, la artista tiene pautado este sábado el primero de los ocho conciertos con los que presentará su espectáculo FUTTURA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tini-festival-futturajpg

La lluvia sigue poniendo en jaque el esperado reencuentro de Tini Stoessel con su público. Luego de la postergación del concierto del viernes, el primero de los ocho con los que presentará el espectáculo FUTTTURA en Tecnópolis, las fuertes tormentas continuaron durante la madrugada del sábado en Buenos Aires. En los alrededores de Villa Martelli donde se realizarán los shows, la avenida General Paz amaneció bajo el agua, con zonas anegadas y complicaciones varias en la circulación de los vehículos.

Lee además
nacio el bebe de eva bargiela y gianluca simeone: sus primeras fotos
Redes

Nació el bebé de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: sus primeras fotos
la millonaria suma que recauda por semana rocky, la obra de nico vazquez
De no creer

La millonaria suma que recauda por semana "Rocky", la obra de Nico Vázquez

Por este motivo, La producción de FUTTTURA anunció en la mañana del sábado una modificación en el horario de apertura de puertas para el show de Tini. En un comunicado oficial, los organizadores informaron los motivos en un mensaje que también compartió la artista: “Debido a las fuertes lluvias que provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis, la apertura de puertas se posterga de las 13:00 a las 17:00. Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario. A las 14:00 daremos un nuevo parte por si hubiera algún cambio. Todo el equipo y el escenario de FUTTTURA se encuentra en condiciones para iniciar el show a las 21:00”.

La organización aclaró que el espectáculo previsto para este sábado mantiene su horario original de inicio y solicitó a quienes tengan entradas que permanezcan atentos ante cualquier nueva comunicación oficial. En el mismo mensaje, agradecieron “la comprensión y el acompañamiento de todos”, algo importante teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en torno al espectáculo.

Esta medida se da en el contexto de una serie de modificaciones obligadas por las condiciones meteorológicas. El primer show de la serie en Tecnópolis, originalmente programado para el viernes 24 de octubre, había sido reprogramado para el lunes 27 por “la previsión de condiciones meteorológicas adversas”, según lo anunciado en días previos por la productora Ake Music. El comunicado oficial publicado entonces señalaba: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.

Las entradas ya adquiridas continúan vigentes para la nueva función, y quienes no puedan asistir pueden solicitar la devolución a través de los canales oficiales de la ticketera. Desde la producción recordaron que las siguientes fechas del espectáculo siguen confirmadas y reiteraron su compromiso con la seguridad del público, el personal y los artistas ante las condiciones climáticas adversas.

Minutos después del anuncio, Tini compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, en el que expresó la frustración y tristeza que le generó el imprevisto climático. “Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta”, expresó.

Poco después, publicó un video, donde entre lágrimas volvió a explicar los motivos de la decisión: No saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, sentenció con lágrimas en los ojos.

Seguí leyendo

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

Llegó al streaming una de las películas rankeadas entre las más terroríficas del año

"Antes del viaje me dijeron 'tené cuidado, veo sangre'": Marixa Balli recordó el accidente que casi le cuesta la vida hace 25 años

¿Primera dama? En la Patagonia afirman que una famosa sanjuanina tiene una relación amorosa con un intendente sureño

Habló la hermana de Lourdes Fernández: sus conmovedoras palabras

El infierno de Lourdes Fernández: qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada

Las primeras fotos del exnovio de Lourdes detenido en la cárcel

Lourdes Fernández dejó el hospital: los detalles de su internación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
declaro el novio de lourdes fernandez, cantante de bandana: ella no queria salir
Investigación

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido
Operativo policial

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Te Puede Interesar

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos. 
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

Por Miriam Walter
El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos video
Artistas en escena

El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz
Oficial

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz

Los especialistas distribuyen las cámaras en distintas zonas del Parque Nacional El Leoncito para buscar ejemplares del gato andino.
Investigación

Con más de 30 cámaras trampa buscan al gato andino en San Juan

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto