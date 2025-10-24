Lourdes Fernández dejó el hospital: los detalles de su internación

El Hospital Fernández fue testigo, en las primeras horas de este viernes, de una salida inesperada. Lourdes Fernández , la cantante que integró Bandana y fue hallada con vida en el departamento de su novio Leandro García Gómez, abandonó el hospital durante la madrugada. Así lo destacó Ioja, amiga de la intérprete, destacó en charla con Telefe que “ella ya no está en el hospital, no está mal, pero tampoco bien, a la espera de ser la Lourdes que conocemos. No volvió a la casa de la madre, tengo entendido que no, pero ya no está en el hospital”,

En tanto, el móvil de El Trece desde el lugar de los hechos, describió el momento: “Abandonó el hospital a las dos de la mañana, sin tener una patología evidente, tomó la decisión con alguien de su familia, no sabemos dónde, pero ya no está internada”, aseguró el periodista Marcos Barroca.

Las horas previas estuvieron teñidas por la ansiedad y las dudas. A Lourdes Fernández la revisaron durante varias horas en el Hospital Fernández. Finalmente, el parte médico confirmó lo impensado: sin ningún signo de golpes, sin una patología que justificara la internación, la cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma. Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.

Mercedes Ninci, al aire por Radio Mitre, fue clara: “Lourdes se fue del Hospital Fernández alrededor de las 2:30 de la mañana, contra todos los pronósticos. Se fue por motu proprio y acompañada de una amiga”. En la historia clínica se detalló: “La paciente refiere consumo de cocaína y alcohol”, aunque el laboratorio arrojó alcoholemia negativa.

Ninci agregó un detalle que golpea por su crudeza: “Refiere que abandonó su tratamiento psicoterapéutico. Ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico. Lo más importante: no figura que haya estado golpeada. O sea, golpes visibles no detectaron los médicos que la atendieron”. Además, dio detalles de la salida del nosocomio “Se fue por sus propios medios con el alta médica. No es que se escapó, se fue con el alta médica de la guardia y se retiró con una amiga, no con la madre”, insistió la periodista. La relación con su madre, según se desprende del relato, estaría quebrada: fue ella quien realizó la denuncia y eso habría motivado que la joven recurriera a una amiga para evitar el reencuentro familiar.

Las preguntas surgen, se amontonan. ¿Qué fue lo que rodeó a Lourdes Fernández en ese departamento? ¿Por qué el hermetismo y la decisión de alejarse de su familia?

Hay más. En paralelo, la atención pública se fijó sobre el exnovio, Leandro García Gómez. El hombre fue encontrado escondido en un placard cuando la policía allanó el domicilio. Oponía resistencia, actuaba fuera de sí. Intentó escapar por la ventana, hacia el pulmón de manzana. Ahora permanece detenido.

En una lucha en la que se mezclan el miedo, el escape y la necesidad de protección, la tenacidad de una amistad resultó clave. “Ahora, dos cosas importantes. Una, el impresentable del novio sigue detenido. Esto fue gracias a su amiga Lissa”, enfatizó Ninci antes de cerrar su relato.

Por ahora, Lourdes Fernández está fuera del hospital, fuera del ojo público, decidiendo –quizás por primera vez en mucho tiempo– cómo retomar el control de su vida. Pero el eco de lo ocurrido retumba: la vigilia de la salud mental, las redes de apoyo, el dolor que no siempre deja huellas visibles. ¿Y la justicia? Por el momento, sigue teniendo en Leandro García Gómez a un detenido y en el entorno de la cantante, una fractura familiar y muchas preguntas sin respuesta.

FUENTE: Infobae