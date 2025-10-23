jueves 23 de octubre 2025

El ídolo, de fiesta

Charly García celebró su cumpleaños rodeado de fans y se reunió en un bar de Palermo con familiares y amigos

El ícono del rock festejó en un bar rodeado de colegas y amigos de toda su carrera. Luego, una marea de fans lo recibió en la puerta de su casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Charly García celebró su cumple rodeado de amigos y familiares.

Charly García celebró su cumple rodeado de amigos y familiares.

Charly García está cumpliendo 74 años este jueves 23 de octubre y la celebración comenzó el miércoes en la noche en un bar de Chacarita, acompañado por colegas y amigos de toda su carrera. Luego, una multitud de fans lo recibió en la puerta de su casa, en Palermo. La algarabía fue total.

De camisa blanca, corbata y chaqueta negra, y con un sombrero a tono, el ícono del rock nacional celebró junto a su familia en un bar ubicado en Fitz Roy y Avenida Córdoba. Entre los presentes estuvieron su hijo Migue, David Lebón, Fabián “El Zorrito Von” Quintiero, Joaquín Levinton, Beto Casella, Carolina Wyler, Pedro Aznar, Mariana Fabbiani, Mariano Chihade, José Palazzo, Benito Cerati, Brenda Asnicar y Rosario Ortega, entre otros.

Durante el festejo, la estrella también se tomó un tiempo de hacer lo que más le gusta: tocar el piano. Junto a Levinton y un órgano musical, García se animó a tocar algunos acordes para agasajar a los presentes. “¡Feliz cumple Garzi!“, firmó el líder de Turf, tras compartir el momento a través de sus historias en Instagram.

Pero además, como todos los años, los fanáticos del intérprete de clásicos como “Promesas en el bidet”, “Demoliendo hoteles” y “No voy en tren” organizaron una vigilia en la puerta de su edificio, ubicado en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe. Entre carteles, gritos de ovación y hasta un show que repasó el repertorio del compositor, volvió a reencontrarse con su gente antes de dirigirse hacia el evento.

La acumulación de fans obligó a que varias de las personas que viajaban con él tuvieran que abrir paso para que pudiera ser llevado hasta la puerta del edificio. También estuvo presente la Policía de la Ciudad, para controlar que la situación no se desbordara y terminara en incidentes.

A principios de este mes, el artista le regaló a sus fanáticos una esperada colaboración con el cantante británico Sting. Se trata de “In the city”, una reversión de “In the city that never sleeps”, publicada en su disco Kill Gil.

Tras haber editado su último disco el año pasado, La lógica del escorpión, el compositor se aventuró en grabar un videoclip por la Ciudad de Buenos Aires. En el video también participó el artista europeo, lo cual se convirtió en un sello de la amistad que ambas estrellas iniciaron a finales de la década de los 80.

