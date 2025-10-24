viernes 24 de octubre 2025

Difícil situación

El infierno de Lourdes Fernández: qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada

La cantante fue hallada este jueves en un edificio del barrio porteño de Palermo. Su pareja fue imputada por privación ilegítima de la libertad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lourdes Fernández fue llevada al hospital luego de ser rescatada del departamento de su pareja.

Lourdes Fernández fue llevada al hospital luego de ser rescatada del departamento de su pareja.

Las primeras fotos del exnovio de Lourdes detenido en la cárcel
Tras las rejas

Las primeras fotos del exnovio de Lourdes detenido en la cárcel
Lourdes Fernández atraviesa un complicado momento.
Acompañada por un amiga

Lourdes Fernández dejó el hospital: los detalles de su internación

El operativo se produjo tras una denuncia presentada por la madre de la artista, quien desconocía su paradero y expresó su preocupación por los hechos de violencia de género sufridos por su hija a manos de su pareja, Leandro García Gómez.

A partir de esta situación y luego de realizar tareas de campo en la localidad de Hurlingham y la Ciudad de Buenos Aires, el Juzgado Criminal y Correccional N° 47 ordenó el allanamiento en el departamento donde, se sospechaba, estaba Fernández. Desde un primer momento se creía que Lourdes estaba en la vivienda. Sin embargo, cuando la Policía quiso saber desde la mañana si la mujer estaba allí, el novio no les permitió la entrada y negó que la cantante de Bandana estuviese en la unidad.

Al ingresar, los agentes hallaron a Lourdes en una habitación en buen estado de salud. Fue puesta de inmediato bajo resguardo junto a personal policial femenino. Después fue trasladada al Hospital Fernández, donde permaneció durante varias horas.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, dentro del departamento, los investigadores encontraron varias botellas con bebidas alcohólicas como vodka y fernet, así como pastillas fuera del blister, de diferentes tamaños y colores. “Todo el material está en el laboratorio químico de Policía Científica para análisis”, señalaron las fuentes.

Minutos después de encontrar a la artista, García Gómez fue hallado oculto en un placard. El hombre intentó escapar por una ventana hacia el pulmón del edificio, pero fue reducido y detenido de inmediato.

Lo imputaron este viernes por privación ilegítima de la libertad tras haber sido detenido por mantener encerrada a la artista en su departamento.

El hombre fue acusado por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 y será indagado en el transcurso del día por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

En el sanatorio, Lourdes fue revisada durante varias horas hasta que finalmente confirmaron que no tenía un ningún signo de golpes, ni patología que justificara la internación. La cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma.

Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.

La historia de violencia entre Lourdes y su novio

Según supo Infobae, Lourdes y García Gómez comenzaron a salir hace cinco años y en paralelo, comenzó una larga historia de maltrato. Fue en 2022 cuando la artista presentó la primera denuncia contra él por lesiones leves.

En ese entonces, Fernández publicó un video en su cuenta de Instagram con su cara golpeada donde contó lo que ocurrió: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, dijo, relatando una situación puntual de la que no dio detalles.

Y continuó: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Lourdes y el agresor volvieron a tener vínculo después de esa denuncia. Y este año, otro hecho de violencia obligó a la cantante de Bandana a radicar una nueva presentación judicial contra García Gómez.

Fue el 1 de octubre, cuando la Policía acudió al domicilio donde convivían tras una fuerte discusión entre ambos. Fue luego de que vecinos del edificio llamaran al 911. Este episodio derivó en que el hombre se fuera de la casa.

Temas
La policía halló a Lourdes Fernández tras la intensa búsqueda: su expareja quedó bajo arresto

El durísimo mensaje de Lissa Vera para Lourdes: "Salí de ahí amiga"

El detalle del posteo de Lourdes de Bandana que dejó expuesto a su ex Leandro García Gómez

Charly García celebró su cumpleaños rodeado de fans y se reunió en un bar de Palermo con familiares y amigos

El preocupante video que publicó Lourdes en medio de la incertidumbre por su paradero

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

Se filtró la primera foto de Morena Rial en la cárcel tras incumplir los pedidos de la Justicia

Maxi López contó cuál es el particular antojo que Daniela Christiansson tiene "de madrugada"

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos
Educación técnica y orgullo sanjuanino

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos

Por Elizabeth Pérez
La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja
De película

La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Horacio Hernández este año cumplió 20 como juez de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y en abril fue ordenado como diácono permanente de la Iglesia Católica. 
Personaje

Entre la ley y el evangelio: Horacio Hernández, de poner multas a servidor de Dios

Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan
Incremento

Nuevo aumento en los cigarrillos y su incidencia en las ventas de los kioscos en San Juan