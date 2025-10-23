jueves 23 de octubre 2025

Violencia de género

El durísimo mensaje de Lissa Vera para Lourdes: "Salí de ahí amiga"

Las integrantes de Bandana se mostraron muy preocupadas por la situación de su compañera que desapareció y volvió a salir tras horas de angustia. Relató los tremendos episodios de violencia con su ex y le dio un contundente consejo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lissa vera

Lissa Vera rompió el silencio tras presentarse en Tribunales para denunciar a Leandro García Gómez, exnovio de su compañera de Bandana, Lourdes Fernández. Con visible angustia y determinación, la cantante habló con TN después de declarar durante más de dos horas y le envió un mensaje directo a su amiga:

“Salí de ahí, amiga”. “Salí de ahí, amiga”.

Vera relató que el entorno de Lourdes está muy inquieto por las situaciones de violencia que habría sufrido la artista. “Aparentemente tiene una costilla fisurada. Ella no se acerca a su familia, dice que no tiene familia. Cuando manda audios, se escuchan las directivas de su ex detrás”, contó con preocupación.

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Lourdes, Lissa fue contundente: “No sé si va a querer hablar conmigo después de esto. No creo. Pero prefiero que esté enojada conmigo y viva”.

image

La exBandana también hizo hincapié en la necesidad de que la Justicia avance sin demoras. “Siempre pasa lo mismo: primero se defiende al agresor y después, cuando la víctima quiere escapar, ya es tarde”, señaló.

En relación con la medida de restricción que busca obtener contra García Gómez, explicó que los agresores suelen intimidar a quienes intentan ayudar. “Tengo miedo de que me pase algo. No sé cómo va a reaccionar él. Pero ya tengo problemas solo por defender a su víctima”, reconoció.

Antes de retirarse, la artista cerró con una frase que resume su postura: “Le estoy sacando al conejo de las fauces del león, y sé que se va a venir contra mí. Quizás me ataque mediáticamente o de otra forma, pero no me voy a quedar callada”.

Embed - Lissa denuncia al exnovio de Lourdes: “Yo creo que ella está en peligro” #A24
