El durísimo mensaje de Lissa Vera para Lourdes: "Salí de ahí amiga"

Lissa Vera rompió el silencio tras presentarse en Tribunales para denunciar a Leandro García Gómez , exnovio de su compañera de Bandana, Lourdes Fernández . Con visible angustia y determinación, la cantante habló con TN después de declarar durante más de dos horas y le envió un mensaje directo a su amiga:

Redes El preocupante video que publicó Lourdes en medio de la incertidumbre por su paradero

El ídolo, de fiesta Charly García celebró su cumpleaños rodeado de fans y se reunió en un bar de Palermo con familiares y amigos

Vera relató que el entorno de Lourdes está muy inquieto por las situaciones de violencia que habría sufrido la artista. “Aparentemente tiene una costilla fisurada. Ella no se acerca a su familia, dice que no tiene familia. Cuando manda audios, se escuchan las directivas de su ex detrás”, contó con preocupación.

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Lourdes, Lissa fue contundente: “No sé si va a querer hablar conmigo después de esto. No creo. Pero prefiero que esté enojada conmigo y viva”.

image

La exBandana también hizo hincapié en la necesidad de que la Justicia avance sin demoras. “Siempre pasa lo mismo: primero se defiende al agresor y después, cuando la víctima quiere escapar, ya es tarde”, señaló.

En relación con la medida de restricción que busca obtener contra García Gómez, explicó que los agresores suelen intimidar a quienes intentan ayudar. “Tengo miedo de que me pase algo. No sé cómo va a reaccionar él. Pero ya tengo problemas solo por defender a su víctima”, reconoció.

Antes de retirarse, la artista cerró con una frase que resume su postura: “Le estoy sacando al conejo de las fauces del león, y sé que se va a venir contra mí. Quizás me ataque mediáticamente o de otra forma, pero no me voy a quedar callada”.