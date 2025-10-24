viernes 24 de octubre 2025

Caso preocupante

La policía halló a Lourdes Fernández tras la intensa búsqueda: su expareja quedó bajo arresto

Tras la incertidumbre, la cantante de Bandana fue encontrada en el domicilio de su expareja. La artista está hospitalizada y su estado de salud genera preocupación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a la cantante de Bandana Lourdes Sánchez en el departamento de su expareja, quien quedó detenido.

Tras varias horas de intensa búsqueda, la cantante Lourdes Fernández, conocida artísticamente como “Lowrdez” e integrante del grupo Bandana, fue encontrada este jueves por la noche, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La artista se hallaba en el departamento de su expareja, Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido luego de intentar escapar.

El descubrimiento se produjo en un edificio ubicado sobre Ravignani al 2300, en el barrio de Palermo, luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 ordenara el allanamiento. La intervención estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

image

Según trascendió, cuando la policía ingresó a la vivienda, Lourdes fue encontrada en el interior del departamento, mientras que García Gómez no se estaba presente. Minutos después, el hombre fue localizado y arrestado en otro sector del mismo edificio, donde se había ocultado.

image

Horas antes, García Gómez había declarado ante distintos medios que no sabía dónde estaba su expareja y se mostró despreocupado ante las cámaras. No obstante, durante el mediodía del jueves había permitido el ingreso parcial de la policía a su domicilio, negándose a que revisaran por completo la vivienda, ya que en ese momento la Justicia aún no había autorizado el allanamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1981541549943967995&partner=&hide_thread=false

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que tras la orden judicial se concretó el operativo que permitió dar con el paradero de la cantante, cuya desaparición había generado gran preocupación entre familiares, amigos y seguidores.

De acuerdo con información difundida por LAM, Fernández fue hallada en delicado estado de salud, con signos de deterioro y en posible estado de sobredosis. La artista fue trasladada al Hospital Fernández, donde permanece internada en el área de emergencias.

Hasta el momento, se aguarda un parte médico oficial y mayores precisiones sobre su evolución.

