El preocupante video que publicó Lourdes en medio de la incertidumbre por su paradero

Lourdes Fernández de Bandana publicó un video en sus redes sociales horas después de que se conociera que su mamá hizo una denuncia por no tener contacto con ella hace casi 20 días.
La cantante publicó una historia en sus redes sociales que alarmó a sus fanáticos. Mirá.
“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. Alguien les informó muy mal, estoy perfecta”, se la escucha decir en la historia que publicó este jueves en su Instagram.
“Les mando un beso, gracias por preocuparse por mí y por estar pendientes”, expresó Lowrdez en el video que compartió con sus seguidores. La publicación generó preocupación en las redes, ya que las imágenes se veían entrecortadas y confusas, lo que despertó dudas entre quienes la siguen habitualmente.