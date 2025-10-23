Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad recibió este miércoles por la noche una denuncia de la madre de la cantante Lourdes Fernández , exintegrante del grupo Bandana, de quien perdió el contacto el 4 de octubre último.

La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, ampliaron las fuentes a Infobae .

Personal de esa comisaría acudió al domicilio, en el barrio de Palermo, donde fue atendido un hombre que dijo que ya no era pareja de la Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Javier Sánchez Sarmiento, Secretaría 136, deJuan Pablo Strifezza ordenó una consigna en el lugar.

Sin embargo, más allá de la denuncia, Lourdes publicó una historia de Instagram en la noche del jueves en la que se la ve junto al gato que tiene de mascota.

TN Show también se comunicó con la prensa de Bandana, la banda que integra la cantante y que está por volver a los escenarios. Desde ese espacio, aseguraron que están en contacto con ella, tanto la producción como el resto de las integrantes del grupo, para “organizar días de ensayo y fotos” de los recitales que se vienen.

El alarmante posteo de Lourdes de Bandana con su exnovio que preocupó a sus fanáticos

En mayo, Lourdes había causado preocupación entre sus fanáticos luego de que publicara en sus redes una foto con su exnovio, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género.

La artista hizo en ese momento un alarmante posteo en su perfil de Instagram, en donde mostró una foto suya abrazada a él y escribió una reflexión en la que habló de los errores que cree que cometió en este tiempo.

“He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”, dicen las primeras líneas de la publicación.

“Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida”, expresó Lourdes en su posteo. “Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG”, suplicó ella junto a un emoji de un corazón naranja.

Además, al posteo lo acompañó con una canción junto a Lissa Vera que se llama “Todo vuelve”. El fragmento que eligió expresa: “Nuevo amanecer, día a día. y aunque alguna vez caes, todo va a estar bien, todo vuelve una y otra vez”.