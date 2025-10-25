En Casuarinas: entraron con armas a su casa, forcejeó con los ladrones y se escaparon amenazándolo de muerte

Policías de comisaría 32da de 25 de Mayo recibieron una denuncia algo insólita. Un hombre que vive por Ruta 20, en El Encón manifestó que dos sujetos entraron con violencia a su vivienda, le esgrimieron armas de fuego y le exigieron su celular. El damnificado dijo que se defendió y que los ladrones se dieron a la fuga amenazándolo de muerte.

Lo raro de esta denuncia, es que no ocurrió este viernes cuando los efectivos fueron a tomar conocimiento de lo ocurrido, si no el pasado domingo -19 de octubre-, como a las 23:00 horas.

Supuestamente, los delincuentes le apuntaron en varias ocasiones y le exigieron en infinitas ocasiones objetos de valor -el damnificado de 38 años- manifestó que principalmente su celular. Finalmente, el robo no se concretó y lo ladrones escaparon.

Personal de comisaría 32 finalmente tomó diferentes medidas en el lugar y recibió la denuncia de este hombre. El caso pasó a UFI Delitos Contra la Propiedad para corroborar la veracidad de los hechos y si se encuentra a alguno de los supuestos malvivientes.