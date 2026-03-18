miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque callejero

Un abuelo que caminaba frente al hospital Rawson fue golpeado y asaltado por cuatro ladrones

El robo callejero sucedió el martes a la noche por calle Santa Fe. La patota le sustrajo una riñonera con medicamentos y 100.000 pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un abuelo que había salido a caminar por las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson terminó siendo víctima de un violento asalto. Cuatro delincuentes lo rodearon, lo golpearon y le arrebataron la riñonera en la que llevaba documentación, medicamentos y dinero en efectivo, informaron fuentes judiciales.

Lee además
sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
Imagen ilustrativa
Violento ataque

Una abuela fue golpeada por un ladrón que entró a su casa de Rivadavia y le robó $200.000

Según las versiones oficiales, el episodio ocurrió alrededor de las 22 del martes sobre una de las veredas de calle Santa Fe, entre Estados Unidos y avenida Rawson. La víctima, un viudo de 73 años de apellido Sosa, sufrió algunos golpes, aunque las lesiones no fueron de gravedad.

El hombre relató a los policías de la Comisaría 5ta, donde radicó la denuncia, que caminaba por la zona cuando fue rodeado por los cuatro jóvenes. Los desconocidos lo tomaron por la fuerza e intentaron arrebatarle sus pertenencias. Él se resistió y fue entonces cuando los agresores le propinaron golpes de puño para reducirlo.

Los atacantes finalmente lograron apoderarse de la riñonera, que contenía sus documentos, tarjetas, medicamentos y la suma de 100.000 pesos. Tras el hecho, la denuncia fue radicada y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

Tras el hallazgo de dos menores solos en Pocito, se presentaron sus padres: dónde estaban

Choque entre moto y auto en Albardón: el motociclista resultó lesionado

Detienen a un sujeto con pedido de captura en Jáchal y le descubren 10 cigarrillos de marihuana

En un colectivo que iba a pasar por San Juan, dos pasajeros llevaban 15 kilos de hojas de coca

Absuelven al excomisario Padilla y a otros dos policías en la causa del robo de autopartes en el Depósito Judicial

Condena con cárcel para un hombre que le dio una golpiza a un joven por celos en Caucete

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan
Abajo el peluquín

Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan

Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Un abuelo que caminaba frente al hospital Rawson fue golpeado y asaltado por cuatro ladrones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Dia D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

   
Recortes

Confirmaron que cerrarán una oficina del Correo Argentino en un departamento alejado y ya han desvinculado al 20% del plantel de la empresa

San Martín, ante la urgencia de recuperarse: dos piezas afuera por lesión y ¿reemplazo en el arco?
Primera Nacional

San Martín, ante la urgencia de recuperarse: dos piezas afuera por lesión y ¿reemplazo en el arco?

Histórico: Messi alcanzó los 900 goles y sigue agrandando su leyenda
Para el Inter de Miami

Histórico: Messi alcanzó los 900 goles y sigue agrandando su leyenda