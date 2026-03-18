Un abuelo que caminaba frente al hospital Rawson fue golpeado y asaltado por cuatro ladrones

Un abuelo que había salido a caminar por las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson terminó siendo víctima de un violento asalto. Cuatro delincuentes lo rodearon, lo golpearon y le arrebataron la riñonera en la que llevaba documentación, medicamentos y dinero en efectivo, informaron fuentes judiciales.

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Según las versiones oficiales, el episodio ocurrió alrededor de las 22 del martes sobre una de las veredas de calle Santa Fe, entre Estados Unidos y avenida Rawson. La víctima, un viudo de 73 años de apellido Sosa , sufrió algunos golpes, aunque las lesiones no fueron de gravedad.

El hombre relató a los policías de la Comisaría 5ta, donde radicó la denuncia, que caminaba por la zona cuando fue rodeado por los cuatro jóvenes. Los desconocidos lo tomaron por la fuerza e intentaron arrebatarle sus pertenencias. Él se resistió y fue entonces cuando los agresores le propinaron golpes de puño para reducirlo.

Los atacantes finalmente lograron apoderarse de la riñonera, que contenía sus documentos, tarjetas, medicamentos y la suma de 100.000 pesos. Tras el hecho, la denuncia fue radicada y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.