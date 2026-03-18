Un abuelo que caminaba frente al hospital Rawson fue golpeado y asaltado por cuatro ladrones

Un abuelo que había salido a caminar por las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson terminó siendo víctima de un violento asalto. Cuatro delincuentes lo rodearon, lo golpearon y le arrebataron la riñonera en la que llevaba documentación, medicamentos y dinero en efectivo, informaron fuentes judiciales.
Según las versiones oficiales, el episodio ocurrió alrededor de las 22 del martes sobre una de las veredas de calle Santa Fe, entre Estados Unidos y avenida Rawson. La víctima, un viudo de 73 años de apellido Sosa, sufrió algunos golpes, aunque las lesiones no fueron de gravedad.
El hombre relató a los policías de la Comisaría 5ta, donde radicó la denuncia, que caminaba por la zona cuando fue rodeado por los cuatro jóvenes. Los desconocidos lo tomaron por la fuerza e intentaron arrebatarle sus pertenencias. Él se resistió y fue entonces cuando los agresores le propinaron golpes de puño para reducirlo.
Los atacantes finalmente lograron apoderarse de la riñonera, que contenía sus documentos, tarjetas, medicamentos y la suma de 100.000 pesos. Tras el hecho, la denuncia fue radicada y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.