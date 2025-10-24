viernes 24 de octubre 2025

Difícil momento

Habló la hermana de Lourdes Fernández: sus conmovedoras palabras

En medio del silencio de la familia, Ana atendió brevemente a la prensa y expresó su angustia por la situación de la ex Bandana

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ana, hermana de Lourdes Fernández, habló sobra la situación que vive la ex Bandana.

Ana, hermana de Lourdes Fernández, habló sobra la situación que vive la ex Bandana.

En medio del anuncio por una nueva reunión de Bandana, Lourdes Fernández fue noticia por un hecho policial que mantuvo en vilo a la opinión pública. Una de las integrantes del grupo surgido en 2001 del reality Popstars fue encontrada en el domicilio de su novio Leandro García Gómez luego de un allanamiento y tras doce horas de no saber nada de ella. El hecho puso el foco en el duro presente de la cantante y en una interna familiar que de a poco empieza a destaparse.

Las alarmas sobre la situación de Lourdes se encendieron durante la mañana del jueves, cuando su madre, Mabel, denunció no saber nada de ella desde principios de octubre. Las miradas apuntaron a Leandro Gómez Gerez, a quien la cantante había denunciado en el pasado por violencia de género. Luego de una jornada tensa, Lourdes fue hallada en el departamento de Palermo y derivada al hospital Fernández, donde recibió el alta en horas de la madrugada del viernes.

Mientras Lourdes se recupera en su domicilio, acompañada por una amiga, su familia se mantuvo en silencio hasta que su hermana Ana atendió a la prensa en su casa de Hurlingham. “La estamos acompañando, pero es muy difícil. Ahora está con amigas y mi mamá está muy angustiada”, señaló la joven, para sintetizar su estado de ánimo ante la improvisada guardia periodística.

Ayer la vimos un poquito en el hospital. Está con sus amigas. Por suerte está viva”, relató con crudeza, y aseguró que no es consciente de los hechos que vivió el jueves: “Claramente, está en una situación totalmente vulnerable. A nosotros como familia nos cuesta un montón acercarnos porque en estos casos te alejan y te toman como que vos sos la que está equivocada”, analizó.

Respecto al novio, que se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad, sentenció: “No queremos ni que salga, y ojalá que se haga justicia”. Y sobre la actualidad de su hermana, fue cauta: “Está con las amigas y con las chicas de Bandana que siempre están al pie del cañón, se preocupan por ella. Nosotros lo que más queremos es que ella esté bien; ella es la famosa y es la que ella tiene que hablar, pero esperamos que recapacite”.

También habló sobre la posibilidad de que Lourdes esté con ella y su mamá: “Ella tiene su casa. Nosotros, pese a estar más cerca o más lejos, siempre vamos a estar ahí”. Y consciente de que sus palabras iban a tener rebote, le dejó unas palabras a su hermana: “Quiero decirle que la amo y que esto no es en contra de ella, sino para que esté bien. A veces es muy difícil salir, entonces aunque vean que por ahí ella lo perdonó o está con él, está equivocada. Y ahí es cuando nos ponemos del otro lado”.

Ante la consulta de cuánto hacía que no veía a su hermana antes del escándalo, no dio precisiones de fechas, aunque sí admitió una distancia: “Yo perdí contacto porque lo que mucho no se habla, es que a veces de parte de la familia es muy difícil mantener una relación con una persona que está en este estado o que piensa de cierta manera y se mete en una relación muy tóxica. Y en un momento tuve que alejarme porque ya no podía ayudarla”, admitió.

Acerca de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, apuntó contra la figura de García Gómez. “Me alejé por él, por lo que él le llevó a hacer, por cómo le cambió la cabeza. Y obviamente que al estar vulnerable y al creerte una mentira, te lleva a lugares súper oscuros que no ayuda”. Por último, Ana explicó los motivos que llevaron a su mamá a hacer pública la denuncia: “Porque es su hija, porque la quiere y no sabíamos si estaba viva o no”.

FUENTE: Infobae

Temas
