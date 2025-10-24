El detalle del posteo de Lourdes de Bandana que dejó expuesto a su ex Leandro García Gómez

Este jueves, la desaparición de Lourdes Fernández de Bandana dejó al descubierto una supuesta relación tóxica con su ex pareja, Leandro García Gómez, de quien ella había hecho un posteo más que elocuente en sus redes sociales.

La relación de Lourdes con García Gómez se enturbió en 2022 cuando ella lo denunció por violencia de género, aunque más adelante se mostró arrepentida en sus redes sociales de este accionar, anunciando su vuelta con el empresario.

A este posteo se le sumó otro de hace dos días: “¡Feliz cumple! Gracias totales. Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre. Te amo mucho Leandro GG”, escribió. El mensaje de Lourdes Sánchez para su ex pareja image

