viernes 24 de octubre 2025

Tras las rejas

Las primeras fotos del exnovio de Lourdes detenido en la cárcel

Leandro García Gómez fue arrestado ayer a la noche durante un operativo policial en el edificio donde se encontraba la cantante. Fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Salieron a la luz las primeras imágenes de Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, detenido durante el allanamiento realizado ayer por la noche en un edificio de Palermo. En las imágenes, se lo puede ver esposado y escoltado por los agentes en la Alcaidía.

El operativo, que se llevó a cabo en el edificio de la calle Ravignani al 2300, fue encabezado por más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de Policía Científica y el SAME. García Gómez fue trasladado hasta la Alcaidía ubicada en la calle Beasley al 3800.

image

Así fue la detención del novio de Lourdes

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo del juez Santiago Bignone, tras la denuncia presentada por Teresita López Arias, la madre de Lourdes, quien no tenía noticias de su hija desde hacía más de dos semanas.

La resolución judicial autorizaba revisar todo el edificio, incluyendo bauleras, cocheras, terrazas y el departamento del tercer piso donde residía García Gómez.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron a Lourdes Fernández dentro del departamento. Según las fuentes, el exnovio intentó escapar, pero fue reducido y detenido en el acto.

El SAME intervino de inmediato y trasladó a la cantante al Hospital Fernández para su evaluación médica, mientras que García Gómez quedó a disposición de la Justicia, acusado por violencia de género y posible privación ilegítima de la libertad.

