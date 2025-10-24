viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Las defensas de los sentenciados habían presentado un recurso para que la causa pasara a la Justicia Federal. Sin embargo, la máxima autoridad rechazó el planteo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
8

A más de dos año de que se conociera la condena contra los cuatro acusados por la estafa a la Caja MOB, las defensas de los sentenciados recibieron un nuevo revés de parte de la Corte de Justicia, que rechazó el planteo que pretendía que la causa pasara a manos de la Justicia Federal, con el objetivo de obtener un fallo favorable.

Lee además
recuperaron una bicicleta robada en 25 de mayo: estaba en una vivienda de rawson
Operativo

Recuperaron una bicicleta robada en 25 de Mayo: estaba en una vivienda de Rawson
sin perdon de dios, robo focos de una iglesia en albardon y quedo filmado
La Laja

Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado

El planteo de recurso extraordinario federal articulado por los abogados defensores de Luis Minin, María Isabel Carchano, Walter Orellano yVíctor Oberdank del Valle Fernández. Si bien se desconocen los argumentos de la autoridad, la Sala Segunda declaró inadmisible el recurso presentado y la maniobra que impulsaban se quedó sin efecto.

Por la defraudación a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos de San Juan, el 9 de marzo de 2023, el odontólogo y ahora abogado Minin fue penado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva; mientras que el médico Oberdank del Valle Fernández recibió el mismo castigo; el corredor inmobiliario Orellano recibió 3 años y 2 meses de cárcel y la escribana Carchano fue condenada con 3 años de prisión condicional.

Minin y Oberdank fueron señalados como los autores materiales del delito de estafa en perjuicio de la Caja MOB. Por su parte, Orellano y Carchano fueron sindicados como partícipes principales del ilícito por el tribunal colegiado compuesto por la jueza Silvina Rosso de Balanza y sus pares Benedicto Correa y Daniel Guillén, de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional.

Aunque el tiempo transcurrió desde que estalló el escándalo y finalmente la causa llegó a juicio, la investigación que los halló culpables habló de una estafa de un millón de dólares a la Caja MOB. En el debate se comprobó la maniobra fraudulenta que se cometió en octubre de 2011 con la compra de un terreno para la entidad, el cual fue sobrevaluado en su precio para luego quedarse con la diferencia.

Luis Minin formaba parte de la comisión encargada de comprar el terreno y el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández era el miembro de la comisión directiva de la Caja MOB que lo acompañarlo en esas gestiones. En las negociaciones también participaron el corredor inmobiliario Walter Omar Orellano, que hizo de intermediario con el dueño de la propiedad, y la escribana María Isabel Carchano que lubricó y convalidó la compra.

Todos ellos participaron de esa maniobra a través de la cual compraron ese terreno en Santa Lucía para la construcción de un barrio y pagaron a su propietario, un hombre mayor, el precio de 260.000 dólares. Eso fue el monto que le entregaron, pero a los miembros de la Caja MOB les dijeron que habían pagado 1.300.000 dólares y así lo hicieron figurar en los libros contables.

El escándalo estalló en 2013 cuando algunos miembros de la comisión descubrieron esa irregularidad y denunciaron el hecho como una estafa.

Temas
Seguí leyendo

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Juntos a la par: circulaban cada uno en una moto y se las secuestraron por irregularidades

La trama de la persecución en Caucete: una investigación iniciada a más de 1.700 kilómetros y con un pedido de captura en La Rioja

Las imágenes de la "casa del horror" donde se perpetró el triple crimen de Florencia Varela

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

Buscan a un vecino de Albardón que salió a pagar unas facturas y no regresó

Una mujer fue golpeada por un ladrón que le robó el celular y pudo recuperarlo gracias a la astucia de su hijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se conocio la causa de muerte de agustina, la adolescente de sarmiento: que paso en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado
La Laja

Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado

Un evento en Chile promueve a que proveedores chilenos vengan por contratos a San Juan. 
Leña al fuego

En medio de la polvareda por Vicuña, los proveedores chilenos se arman para desembarcar en San Juan

Siento que no quepo en este mundo: la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina
Debate

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: Tienen un equipo que hace lo que puede
Crítico

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"