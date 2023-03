Estafa a la Caja MOB: condenan a los acusados y todos van presos, excepto una imputada

Si bien la fiscalía, representada por Daniel Galvani, había solicitado 6 años de cárcel para Minin, Orellano y Carchano, como así también pidió 5 años y 6 meses para Oberdank, el tribunal compuesto por Silvina Rosso de Balanza, Benedicto Correa y Daniel Guillén resolvió que el castigo fuera menor.

De todas formas y dado que tres de los cuatro sentenciados tendrán que cumplir la pena en el Servicio Penitenciario, las defensas -que en los alegatos habían pedido la absolución- advirtieron que apelarán el fallo para que un tribunal superior lo revise.

Minin y Oberdank fueron señalados como los autores materiales del delito de estafa en perjuicio de la Caja MOB. Por su parte, Orellano y Carchano fueron sindicados como partícipes principales del ilícito.

Tras escuchar la resolución y una vez finalizada la audiencia, hubo sorpresa de parte de algunos de los imputados que se quedaron dialogando con sus defensores en la sala, mientras que por otro lado, los representantes de la parte damnificada se mostraron conformes con el fallo.

A pesar de que la sentencia fue dictada, los condenados que deberán cumplir una pena efectiva se marcharon de Tribunales en libertad, ya que hasta que la resolución no esté firme no quedarán tras las rejas. Es que no se fijó la prisión preventiva.

El veredicto:

Veredicto por la causa de la estafa a la Caja MOB

Así fue la reacción de la parte damnificada, tras conocer el fallo