Las imágenes de la "casa del horror" donde se perpetró el triple crimen de Florencia Varela

Salió la luz el video del momento en que la Policía ingresa a la casa en la que se cometió el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.

En las últimas horas, salió a la luz un video con imágenes de la vivienda en la fueron encontrados los cuerpos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tras el terrible triple crimen cometido el pasado 19 de septiembre en Florencio Varela.

Las tomas de la vivienda donde ocurrieron los hechos corresponden a la noche en la que fue hallada por la Policía, el martes 23 de septiembre, momento en el que detuvieron a dos personas que intentaban limpiar las manchas de sangre en el lugar. A la mañana siguiente, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en un pozo dentro del patio de la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981733964789273017&partner=&hide_thread=false Difundieron imágenes de la “casa del horror” en Florencio Varela, donde Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en un crimen narco. La Policía encontró los cuerpos enterrados en el patio y detuvo a varios involucrados. #FlorencioVarela #CrimenNarco pic.twitter.com/92yHv8J0lb — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 24, 2025

Según el fiscal Adrián Arribas, el móvil del crimen estaría relacionado con una trama de narcotráfico, en la que el engaño y la venganza jugaron un papel central.

Hasta el momento, hay nueve detenidos. Ocho se encuentran en Argentina, mientras que uno permanece en Perú a la espera de su extradición. Entre los acusados figuran: Ariel Giménez, quien cavó y tapó el pozo; Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad, junto con su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, que fue encontrada limpiando sangre dentro de la vivienda, acompañada por Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, vinculada al auto de apoyo del hecho; y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú.

Resta aún la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", quien permanece detenido en su país natal a la espera de ser trasladado a Argentina para ser juzgado.