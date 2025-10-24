viernes 24 de octubre 2025

Investigación

Las imágenes de la "casa del horror" donde se perpetró el triple crimen de Florencia Varela

Se trata del lugar en el que fueron asesinadas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez el pasado 19 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Salió la luz el video del momento en que la Policía ingresa a la casa en la que se cometió el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.

Salió la luz el video del momento en que la Policía ingresa a la casa en la que se cometió el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.

En las últimas horas, salió a la luz un video con imágenes de la vivienda en la fueron encontrados los cuerpos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tras el terrible triple crimen cometido el pasado 19 de septiembre en Florencio Varela.

Las tomas de la vivienda donde ocurrieron los hechos corresponden a la noche en la que fue hallada por la Policía, el martes 23 de septiembre, momento en el que detuvieron a dos personas que intentaban limpiar las manchas de sangre en el lugar. A la mañana siguiente, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en un pozo dentro del patio de la casa.

Según el fiscal Adrián Arribas, el móvil del crimen estaría relacionado con una trama de narcotráfico, en la que el engaño y la venganza jugaron un papel central.

Hasta el momento, hay nueve detenidos. Ocho se encuentran en Argentina, mientras que uno permanece en Perú a la espera de su extradición. Entre los acusados figuran: Ariel Giménez, quien cavó y tapó el pozo; Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad, junto con su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, que fue encontrada limpiando sangre dentro de la vivienda, acompañada por Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, vinculada al auto de apoyo del hecho; y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú.

Resta aún la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", quien permanece detenido en su país natal a la espera de ser trasladado a Argentina para ser juzgado.

