martes 7 de octubre 2025

Investigación

Triple crimen en Florencio Varela: la autopsia de Morena Verdi brindó reveladores detalles

La necropsia se concretó en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, situada en el Gran Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La madre de Morena Verdi, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, en una de las movilizaciones pidiendo justicia.

La madre de Morena Verdi, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, en una de las movilizaciones pidiendo justicia.

La autopsia a Morena Verdi (20), una de las víctimas del triple crimen narco del partido bonaerense de Florencio Varela, reveló que murió por un shock neurogénico producto de una estrangulación.

En el informe de la pericia se detalló que la muerte de la joven estuvo asociada a un “mecanismo violento”, a instancias de un “shock neurogénico”, siendo su causa macroscópica una “luxofractura cervical", vinculada a "una compresión extrínseca de cuello por estrangulación”.

Además, el trabajo forense confirmó que el cuerpo presentaba lesiones en diversas partes, muchas de las cuales fueron post mortem; quizá provocadas al momento del entierro del cadáver en el fondo de la casa en el que fue encontrado.

Entre los elementos adosados al cuerpo, se detalló un cordón de sujeción en ambos tobillos, una cinta plástica sobre las dos muñecas, un objeto de similares características que se utilizó como mordaza en la boca, una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello.

Más detalles sobre la autopsia

La necropsia se concretó en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, situada en la localidad bonaerense de Gregorio De Laferrere.

En el documento sobre la pericia, al que accedió la agencia Noticias Argentinas (NA), se deja constancia de que el cadáver se encuentra sucio y con restos de tierra en la superficie corporal ”, así como también en avanzado estado de descomposición.

Además, se consigna que se observa en el cuerpo de Morena una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical.

Respecto a la data de muerte, sería aproximadamente de 4 a 5 días previos de practicada la autopsia, lo que confirmaría que los crímenes habrían ocurrido entre la noche del viernes 19 de septiembre último y la madrugada del sábado 20 de ese mes, pocas horas después de la que las jóvenes fueran visto por última vez en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada.

El informe precisa “múltiples lesiones” en la cara interna y anterior del muslo izquierdo, en la región orbicular derecha e izquierda, en la región esternal media e inferior y en la aurícula derecha e izquierda, además de que se observó un infiltrado hemorrágico a nivel parietal izquierdo.

“Presenta dos complejos lesivos con entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima”, indica el escrito.

En ese contexto, se halló una luxofractura de la columna vertebral a nivel cervical 1-2, que involucra dos de los tres pilares de sostén de la columna vertebral, y que le provocó un shock neurogénico.

“Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte”, se precisó.

A su vez, se localizó un surco de estrangulación a lazo, lo que generó un “síndrome asfíctico generalizado”.

FUENTE: Crónica

Temas
Dejá tu comentario

