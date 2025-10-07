Fred Machado habló tras el escándalo con el diputado nacional: "La cagada de Espert fue haberme negado"

Federico Andrés “Fred” Machado , el empresario acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, habló este martes, dos días después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en las elecciones legislativas . Recluido en prisión domiciliaria en Viedma, el hombre se refirió a su vínculo con el economista, al que le aportó al menos US$200.000 durante la campaña presidencial de 2019.

En su descargo, Machado indicó que en ningún momento le dio 34.000.000 de dólares, como denunció en primera instancia el dirigente kirchnerista Juan Grabois. En tanto, sobre el dinero que el actual diputado admitió haber recibido, indicó: “Sobre los US$200.000 se están confundiendo: era más pero en cuotas... No me acuerdo el monto final. Yo le cuento a Espert que tenía un proyecto en Guatemala, él me dice que hacía asesorías y le digo que podíamos firmar un acuerdo. Decían que era un buen economista".

Asimismo, en diálogo con radio Rivadavia, aseveró que Espert le preguntó: “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?”, tras conocerse antes de los últimos comicios presidenciales. “La idea de apoyarlo en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’”, se explayó y agregó: “Estaban él, Nazareno [Etchepare] (exjefe de campaña de Espert) y Clara [Montero Barré] (la vocera del economista)”.

Dijo entonces que el parlamentario no le pedía un monto en particular, sino ayuda. “Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso, obviamente todo legal, con planes de vuelo, y me dice que lo ayudaría, que la presentación del libro era para hacerse conocer. Le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida...”, añadió.

image

Y continuó: “Me pareció un tipo de familia, estaba en ese momento con su novia, normal. Yo no vivía en la Argentina, él me decía cómo iba la campaña y Nazareno le daba un pronóstico no muy triunfalista”, detalló y marcó: “En junio de 2019 me mandaron a buscar y yo estaba en Inglaterra por el aniversario de Normandía. Me dijeron que tenía que venir porque estaban eligiendo vicepresidente y les importaba qué pensaba. Me preguntaban mi opinión, no era que yo decidía”.

Por su parte, al referirse a las denuncias en su contra por narcotráfico, Machado contó: “Con Espert hablé en 2021; cuando llegué a la Argentina lo fui a ver y no había ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones contra ningún accionista. Nos sentamos en la mesa, le conté y Espert me escuchó asombrado”, relató sobre el momento en que le contó al economista. Esto marca una contradicción con el relato de Espert, que afirmó que se enteró de la causa por una noticia en la televisión. Después Machado sumó: “Yo le cuento en marzo y ahí me dice algo que no me olvido más: no sé si me dijo ‘con vos me inmolo’ o ‘a mí me inmolan por vos’. Me dice ‘te creo’; sin animosidad conmigo. Esa fue la última vez que lo vi y nunca más lo llamé”.

A su vez, remarcó que el mayor error de Espert -y que, según él, derivó en el escándalo que terminó con su posterior renuncia a la candidatura como diputado nacional para la provincia de Buenos Aires- fue haber negado el vínculo. “Es imposible negar a un tipo con el que volaste. El error de Espert fue no haber reconocido que me conocía, que le di una mano significativa o no, acá están los hechos y listo", afirmó.

“Me sale a negar cuando hay un tipo con el que volaste, hay videos. Yo con Espert compartí dos vuelos, pero después él se quedó con un avión y por esos vuelos hay que preguntarle a la policía aeronáutica”, deslizó.

La campaña presidencial

Machado se refirió a dos montos distintos que le habría girado a Espert. Por un lado, más de US$200.000 en concepto de asesorías personalizadas y, por el otro, la cifra que destinó, según él, para gastos de la campaña. “La plata para un tipo que gasta 1000 dólares al mes... si gasta 100.000 es mucho. Por mis ingresos, no me pareció un gasto muy importante. Le habré dado 100 o 150 lucas”, dijo.

“Cuando llegué a la Argentina ya tenían vicepresidente: [Luis] Rosales, un periodista de la CNN, yo ni lo conocía. Me dicen que vamos a hacer una reunión para planear la campaña a lo Dick Morris, que asesoraba hace 40 años a Clinton”, contó y añadió: “En la casa de Rosales estaban Espert, Clarita, Dick Morris, estaba uno que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los años 40, dos pibes jovencitos y Lilia Lemoine. Era muy bizarro todo”.

Y sumó: “Habremos estado tres horas reunidos. El tipo de las encuestas decía que ya estaba en 10 puntos. Eran seis tipos tratando de cambiar el país. En esa reunión se decidió que la fórmula iba a ser Espert-Rosales". En este sentido, evaluó su vínculo con el entonces precandidato a presidente y consideró que Espert “valoraba mucho” lo que él le decía. “Parecía un tipo noble, no era el Espert de ‘cárcel bala’, no lo decía en ese momento”, diferenció.

“Pasan meses y en noviembre de 2020 me llama Espert para decirme: ‘Che, retomemos lo de la asesoría’. Yo ya le había transferido US$200.000 en enero. Ahí lo último en lo que pensaba era en una asesoría", expresó y subrayó: “Le dije que tenía un problema (por la causa de narcotráfico), me dijo que seguía en la política, que iba a cambiar el país, el mismo verso”.

La causa por narcotráfico

El empresario también se refirió a la causa por la que actualmente se encuentra detenido de forma domiciliaria con prisión preventiva acusado de narcotráfico por la Justicia de EE.UU.. “La acusación fue tras una serie de coincidencias. En 2016 llegué a Guatemala de casualidad porque conozco al presidente, es mentira que le pagué la campaña. Ahí me preguntan qué puedo hacer, me dijeron que tenían dos océanos, 5% o 10% de gente con mucho dinero y a kilómetros la población de indígenas", relató.

“Nadie leyó la acusación, que habla de hechos donde aviones aterrizan en Guatemala, dejan droga y la abandonan. En todos los hechos, en ningún momento dicen que era mío. Tres de los aviones de la acusación pertenecían legalmente a una empresa asociada a un fideicomiso que era con el que yo operaba monetariamente con un fondo de inversión que tenía en EE.UU. para la compra y venta de aviones", detalló.

image

Y declaró: “Ven que varios de estos aviones caen con una empresa asociada al fideicomiso con el que yo manejaba el dinero y ahí me asocian, dicen ‘este es el tipo que está organizando todo’. Me vinieron a interrogar y en un momento me largan la información y me dicen que me van a acusar de narcotráfico. Voy a Dallas, contrato a un abogado que agarra la acusación y me dice: ‘¿Vos tenés idea de lo que te están acusando?’ Yo dije que nada que ver".

“Hay que ser muy tonto para poner un avión de droga a tu nombre”, ironizó Machado sobre las acusaciones. A modo de defensa, el empresario afirmó no tener vínculos con el narcotráfico, dijo que “le clavaron un puñal por la espalda" y contó que su fortuna la hizo “trabajando duro en la aviación”: “Empecé vendiendo un avión chico y después, cuando te querés acordar, estás vendiendo jets. En Estados Unidos hay gente que entró con una mochila y hoy tienen empresas de construcción porque tiene un ecosistema que te permite desarrollarte".

En este marco, diferenció lo que sucede en Estados Unidos con el sistema de la Argentina: “Acá te liquidan, a menos que seas hijo de alguien... El 50% queda abajo, por eso el país está como está. En EE.UU. si te esforzás, te va bien, si amás lo que hacés. Es una industria que mueve mucho capital. No tenía necesidad de vender droga; si no me hubiese ido a Guatemala, hoy estaría tomando mates con [Lionel] Messi en Fort Lauderdale”.

Fuente: La Nación