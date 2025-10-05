Tras el escándalo, Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires

José Luis Espert anunció a través de sus redes sociales que renuncia a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. “Por la Argentina doy un paso al costado”, escribió el economista.

¿Efecto dominó? Calingasta e Iglesia: un mismo problema con las boletas de la luz y un mismo pedido vecinal

Para reflexionar Apuestas online, ciberacoso y sharenting en San Juan: alerta sobre los riesgos digitales para los niños y una mirada desde la Justicia local

La decisión se produjo luego de varios días de incertidumbre, en los que miembros del Gabinete habían presionado para que Espert se retirara de la carrera electoral, mientras que el presidente Javier Milei lo respaldaba. Según comunicó Espert, su renuncia fue aceptada por Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974954180063199272?s=46&partner=&hide_thread=false POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

En su mensaje difundido en X, Espert afirmó que su decisión responde a “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” y rechazó las críticas mediáticas hacia su persona. Asimismo, aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia “sin fueros ni privilegios” y destacó que no pretende entorpecer el proyecto político que encabeza La Libertad Avanza.

Cabe recordar que el referente político había sido denunciado por sus vínculos con el narcotraficante Federico “Fred” Machado, quien le habría cedido su avión personal y facilitado un contrato por 200.000 dólares.