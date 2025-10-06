lunes 6 de octubre 2025

Orrego presenció la final del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines

El estadio Aldo Cantoni, capital del hockey mundial, fue el escenario de este certamen internacional, que disputó su primera edición de este formato, en su rama masculina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente en la final del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, acompañado por el vicegobernador, Fabián Martín; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; el subsecretario de Deporte Federado, Santiago De la Torre; el director de Deporte Federado, Daniel Kenan; el director de Eventos y Prensa, Louis Laraignee; y por la Agencia Deporte San Juan, su presidente Pablo Aubone y su director Sebastián Barroso.

Además por World Skate, organizador del torneo, presenció el espectáculo Carmelo Paniagua, presidente del Cómite Técnico de Hockey, Daniel Martinazzo, Miembro de la Comisión Técnica Hockey Patín, y el Embajador de Portugal en Argentina, Goncalo Teles Gomes, también estuvo presente.

Los funcionarios siguieron atentamente las alternativas del juego y fueron los encargados de premiar a cada uno de los equipos y jugadores.

