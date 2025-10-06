Orrego presenció la final del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines

El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente en la final del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines, acompañado por el vicegobernador, Fabián Martín; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; el subsecretario de Deporte Federado, Santiago De la Torre; el director de Deporte Federado, Daniel Kenan; el director de Eventos y Prensa, Louis Laraignee; y por la Agencia Deporte San Juan, su presidente Pablo Aubone y su director Sebastián Barroso.