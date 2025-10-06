lunes 6 de octubre 2025

Oficial

San Martín identificará a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicará el derecho de admisión

La dirigencia verdinegra ya trabaja para reconocer a los protagonistas de los incidentes que casi provocan la suspensión del partido con Instituto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín decidió aplicar el derecho de admisión a los hinchas que se subieron al alambrado durante el encuentro del sábado ante Instituto y provocaron la interrupción del juego en dos oportunidades. La Comisión Directiva ya comenzó a trabajar en la identificación de los responsables, con apoyo de las imágenes difundidas por los medios.

Hay que morir con los pibes del club: el fuerte pedido de los hinchas tras el empate que dejó a San Martín al borde del abismo
"Hay que morir con los pibes del club": el fuerte pedido de los hinchas tras el empate que dejó a San Martín al borde del abismo
"Seguro se aplica el el derecho de admisión. Estamos trabajando en identificarlos a todos”, confirmaron desde el club a Tiempo de San Juan. “Ya tenemos el material para reconocerlos y se notificará de forma fehaciente cuando intenten volver a ingresar”, agregaron.

El hecho ocurrió durante el primer tiempo del partido disputado en Concepción. A los 20 minutos, un grupo de simpatizantes se trepó al alambrado y obligó al árbitro Sebastián Martínez Beligoy a detener el juego. La situación se repitió a los 41, después de que se anulara un gol de Diego “Pulpo” González por mano previa. En esa segunda interrupción, el encuentro estuvo parado casi diez minutos.

La policía ingresó al campo de juego y también lo hizo el presidente del club, Jorge Miadosqui, para intentar controlar la situación y evitar la suspensión del partido. Desde la voz del estadio se advirtió que los involucrados serían sancionados con diez años sin poder ingresar al Hilario Sánchez, aunque la dirigencia aclaró ahora que analizará la duración definitiva del castigo.

En un primer momento se pensó que la protesta respondía al mal momento futbolístico del equipo, pero luego se confirmó que el motivo fue otro. Los hinchas exigían que se permitiera el ingreso de alrededor de 60 simpatizantes de Instituto que se encontraban fuera del estadio. “Tengo entendido que fue por un tema con la gente de Instituto que no podía entrar, no por otra cosa”, explicó el técnico Leandro Romagnoli tras el partido.

Fuentes policiales corroboraron esa versión. Los hinchas locales pretendían que los cordobeses ingresaran a su tribuna, algo que fue descartado por las fuerzas de seguridad, dado que el ingreso de público visitante no está autorizado en los encuentros de la Liga Profesional. Finalmente, los simpatizantes de Instituto no pudieron entrar y el partido se reanudó luego de varios minutos de tensión.

