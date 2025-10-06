lunes 6 de octubre 2025

Vóley

Con Besso y Trucco como líberos, UPCN completó el plantel para la Liga Argentina

El equipo sanjuanino completó su plantel para la próxima LVA 2025/2026, torneo que marcará el regreso del club tras consagrarse campeón de la Liga Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-06 at 10.58.14

Con la incorporación de Pedro Besso y Federico Trucco como líberos, UPCN San Juan Vóley cerró el armado de su plantel para la temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA). El equipo volverá a competir en la máxima categoría nacional tras consagrarse campeón de la Liga Nacional.

Besso, cordobés de Villa María, continuará en el club luego de una destacada actuación en el último torneo, donde el Gremio logró el título de manera invicta. Además, viene de disputar el Mundial Sub-21 con la selección argentina, consolidándose como una de las promesas en su posición.

Trucco, en tanto, llega desde Monteros Vóley, con experiencia previa en River Plate y convocatorias a la Selección Mayor. Su llegada aporta experiencia y regularidad al sistema defensivo del conjunto sanjuanino.

Con estas confirmaciones, UPCN completó un plantel competitivo que combina juventud, jerarquía y experiencia internacional. El equipo será dirigido nuevamente por Fabián Armoa, acompañado por Gustavo Molina como asistente técnico.

La LVA 2025/26 comenzará el 6 de noviembre y tendrá seis etapas de fase regular distribuidas en distintas sedes del país. UPCN debutará en el Tour 1 en Tucumán y será anfitrión del Tour 3, previsto para diciembre en San Juan.

Además, el club disputará la Copa ACLAV, mientras apunta a recuperar el protagonismo en el plano nacional e internacional.

El equipo quedó conformado de la siguiente manera:

  • Armadores: Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti.

  • Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

  • Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.

  • Opuestos: Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia).

  • Líberos: Pedro Besso y Federico Trucco.

La Liga de Vóleibol Argentina comenzará el 6 de noviembre, con una fase regular de seis tours que se disputarán en distintas provincias: Tucumán (por duplicado), San Juan, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y CABA.

Temas
