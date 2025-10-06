Con Besso y Trucco como líberos, UPCN completó el plantel para la Liga Argentina

Con la incorporación de Pedro Besso y Federico Trucco como líberos, UPCN San Juan Vóley cerró el armado de su plantel para la temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) . El equipo volverá a competir en la máxima categoría nacional tras consagrarse campeón de la Liga Nacional.

Atención Piden a deportistas sanjuaninos no ingresar al Campo Militar Sarmiento por prácticas de tiro

Solidaridad Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar y pelear por el título en México

Besso , cordobés de Villa María , continuará en el club luego de una destacada actuación en el último torneo, donde el Gremio logró el título de manera invicta. Además, viene de disputar el Mundial Sub-21 con la selección argentina, consolidándose como una de las promesas en su posición.

Trucco, en tanto, llega desde Monteros Vóley, con experiencia previa en River Plate y convocatorias a la Selección Mayor. Su llegada aporta experiencia y regularidad al sistema defensivo del conjunto sanjuanino.

Con estas confirmaciones, UPCN completó un plantel competitivo que combina juventud, jerarquía y experiencia internacional. El equipo será dirigido nuevamente por Fabián Armoa, acompañado por Gustavo Molina como asistente técnico.

La LVA 2025/26 comenzará el 6 de noviembre y tendrá seis etapas de fase regular distribuidas en distintas sedes del país. UPCN debutará en el Tour 1 en Tucumán y será anfitrión del Tour 3, previsto para diciembre en San Juan.

Además, el club disputará la Copa ACLAV, mientras apunta a recuperar el protagonismo en el plano nacional e internacional.

El equipo quedó conformado de la siguiente manera:

Armadores: Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti.

Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.

Opuestos: Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia).

Líberos: Pedro Besso y Federico Trucco.

La Liga de Vóleibol Argentina comenzará el 6 de noviembre, con una fase regular de seis tours que se disputarán en distintas provincias: Tucumán (por duplicado), San Juan, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y CABA.