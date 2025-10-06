lunes 6 de octubre 2025

Solidaridad

Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar y pelear por el título en México

La deportista sanjuanina pide la colaboración de todos para poder pelear por el título internacional femenil AKB.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar.

Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar.

Natacha Heredia no pasa desapercibida en el mundo del deporte de contacto y dentro de unos días se prepara para vivir uno de sus máximos sueños: el pelear por el título internacional en México. Sin mucha ayuda y ahorrando peso por peso para poder costear el viaje, realiza una colecta para que los sanjuaninos la acompañen en la pelea.

image

Después de tanto buscarlo, a Natacha Heredia le llegó la fecha más importante, en la que deberá salir del país para traerse el cinturón. Su rival será nada más y nada menos que Wendy "Destroyer" Rodríguez, una mexicana que también buscará quedarse con el título más importante de la competencia: la cita de esta pelea (57kg) está programada este 16 de noviembre en la Ciudad de México.

image

Para esta competencia, la kickboxing sanjuanina necesita la ayuda de todos para costear los gastos: "Le pido a la gente si me quiere ayudar a cumplir un este gran sueño. Le prometo a San Juan y a todo el país que van a estar muy bien representados", le expresó a Tiempo de San Juan.

Ante esto, la deportista usó las redes sociales para contarle a la gente sobre su pelea y pedir colaboración: "Soy Natacha Heredia, competidora profesional de Kickboxing y K1. Este 16 de noviembre estaré representando a San Juan y a la Argentina, en la Ciudad de México, iré por título internacional profesional. Estaría necesitando de su ayuda, una colaboración para poder viajar o se mi sponsor si tienes algún emprendimiento, empresa o kiosco, pondré tu logo en mi remera y te nombrar en redes, tv"... Alias: Natacha.KB (Natacha Ailén Heredia Acosta).

Temas
