El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes

El oficial ayudante de la Policía de San Juan, Héctor Gabriel Riveros Alday , continúa evolucionando favorablemente tras el violento ataque que sufrió la semana pasada en el barrio La Estación, en Rawson. Este lunes, desde sus redes sociales, el efectivo llevó tranquilidad a quienes siguieron de cerca su estado de salud y aprovechó para expresar su gratitud.

“Muchas gracias a todas las personas que oraron, a los familiares y amigos que estuvieron, que mandaron mensajes y se preocuparon. Muchas gracias a todo el personal del Hospital Guillermo Rawson que se portaron de una forma magnífica. Gracias, gracias, gracias”, escribió Riveros durante el mediodía, acompañando su mensaje con una foto desde la sala donde continúa internado.

El joven policía, de 30 años, fue baleado el martes por la noche, cuando un adolescente de 16 años le disparó en reiteradas ocasiones. Tres de los proyectiles impactaron en su cuerpo. El hecho ocurrió mientras Riveros -que estaba fuera de servicio- se encontraba junto a su pareja en la esquina de Dr. Ortega y Farías, donde ambos fueron abordados en un intento de robo.

Según fuentes judiciales, tras una persecución y un primer altercado con familiares del agresor, el oficial regresó horas después al lugar, momento en que fue atacado a balazos.

El parte médico más reciente indicó que Riveros se encuentra estable, consciente y fuera de peligro, lo que permitió su traslado desde el área de Urgencias hacia una sala común del Hospital Guillermo Rawson. Los profesionales continúan evaluando su evolución y no descartan que pueda recibir el alta en los próximos días.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso. El autor de los disparos, un menor de 16 años, se presentó en Tribunales junto a su madre y quedó a disposición de la jueza de Menores Julia Camus. Su presunto cómplice, de 15 años, fue detenido posteriormente en el mismo barrio.

Fuentes del caso indicaron que el agresor es un joven conflictivo y con antecedentes de consumo problemático, lo que habría sido uno de los factores detrás del violento episodio que conmocionó a la fuerza policial sanjuanina.