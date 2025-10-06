lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes

Tras varios días internado en el Hospital Guillermo Rawson, el oficial Héctor Gabriel Riveros mostró signos de mejoría y aprovechó las redes para agradecer el apoyo recibido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gabriel riveros policia san juan

El oficial ayudante de la Policía de San Juan, Héctor Gabriel Riveros Alday, continúa evolucionando favorablemente tras el violento ataque que sufrió la semana pasada en el barrio La Estación, en Rawson. Este lunes, desde sus redes sociales, el efectivo llevó tranquilidad a quienes siguieron de cerca su estado de salud y aprovechó para expresar su gratitud.

Lee además
de la mano de su mama, se entrego el menor que le disparo tres veces a un policia en rawson
Lo último

De la mano de su mamá, se entregó el menor que le disparó tres veces a un policía en Rawson
el policia baleado en rawson esta fuera de peligro y paso a una sala comun
Hospital Rawson

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

“Muchas gracias a todas las personas que oraron, a los familiares y amigos que estuvieron, que mandaron mensajes y se preocuparon. Muchas gracias a todo el personal del Hospital Guillermo Rawson que se portaron de una forma magnífica. Gracias, gracias, gracias”, escribió Riveros durante el mediodía, acompañando su mensaje con una foto desde la sala donde continúa internado.

image

El joven policía, de 30 años, fue baleado el martes por la noche, cuando un adolescente de 16 años le disparó en reiteradas ocasiones. Tres de los proyectiles impactaron en su cuerpo. El hecho ocurrió mientras Riveros -que estaba fuera de servicio- se encontraba junto a su pareja en la esquina de Dr. Ortega y Farías, donde ambos fueron abordados en un intento de robo.

Según fuentes judiciales, tras una persecución y un primer altercado con familiares del agresor, el oficial regresó horas después al lugar, momento en que fue atacado a balazos.

El parte médico más reciente indicó que Riveros se encuentra estable, consciente y fuera de peligro, lo que permitió su traslado desde el área de Urgencias hacia una sala común del Hospital Guillermo Rawson. Los profesionales continúan evaluando su evolución y no descartan que pueda recibir el alta en los próximos días.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso. El autor de los disparos, un menor de 16 años, se presentó en Tribunales junto a su madre y quedó a disposición de la jueza de Menores Julia Camus. Su presunto cómplice, de 15 años, fue detenido posteriormente en el mismo barrio.

Fuentes del caso indicaron que el agresor es un joven conflictivo y con antecedentes de consumo problemático, lo que habría sido uno de los factores detrás del violento episodio que conmocionó a la fuerza policial sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

El padre Rómulo Cámpora deja de ser el capellán de la Policía de San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Le dieron tres tiros a un policía en el barrio La Estación en Rawson

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

Video: así fue el momento de la explosión en el clásico zondino que terminó con dos hinchas heridos

Un grupo de niños jugaban en una plaza sanjuanina y encontraron ¡una granada!

El jubilado de Albardón que le encontraron material de explotación sexual de menores fue condenado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cae un miembro de la barra de san martin buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Te Puede Interesar

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos
En Trabajo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes