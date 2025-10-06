José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados , que presidió hasta este lunes. La decisión se da en medio del escándalo por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, que ayer lo habían obligado a renunciar también a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires.

En una breve carta fechada este 6 de octubre que fue enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el libertario anunció: "Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa ".

Con el paso al costado de Espert, el Gobierno bajarle el tono a la polémica y quitarle centralidad a la oposición, que tal como anticipó Clarín este miércoles tenía previsto avanzar con el pedido de renuncia en la comisión. En la reunión de la semana pasada, hubo presión de todos los sectores para que dejara la presidencia de Presupuesto y Hacienda.

Hasta el giro de las últimas horas, el oficialismo estaba decidido a exigir los dos tercios de los votos para que quedara habilitado el tratamiento de la remoción de Espert de ese cargo clave, en pleno inicio del debate del proyecto de Presupuesto 2026. En ese caso, por las dificultades de la oposición para alcanzar ese número, la pulseada terminaría con el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, para seguir con la pulseada en ese ámbito.

Pero finalmente la renuncia de Espert intenta descomprimir la situación, cuando faltan sólo 20 días para las elecciones legislativas nacionales que serán clave para el Gobierno.

image La renuncia de Espert a la comisión de Presupuesto.

En una entrevista que dio ayer a LN+, el presidente Milei había mencionó en LN+ a Bertie Benegas Lynch como posible sucesor de Espert al frente de Presupuesto, aunque aseguró que dependerá de la "dinámica parlamentaria".

