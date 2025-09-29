lunes 29 de septiembre 2025

Números

Las dos hipótesis sobre el Presupuesto 2026 que analizan en Casa de Gobierno

Todos los caminos indican que se tratará después de las elecciones del 26 de octubre. Piensan que, si La Libertad Avanza a nivel nacional saca malos números, se vendrá un alineamiento más fuerte al Fondo Monetario Internacional y, por ende, habrá más ajuste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de la presentación del Presupuesto 2026 que hizo presidente Javier Milei, puertas adentro de la Casa de Gobierno de San Juan hubo un análisis inmediato del discurso, que dio como resultado un balance entre los aspectos positivos y las cuestiones que estaban en la nebulosa hasta obtener los datos finos. Casi un mes después, la administración de Marcelo Orrego evaluó los números y también el rumbo político de la ley de leyes. Principalmente porque la estabilidad del proyecto, de acuerdo a lo que consideraron en el Gobierno provincial, dependerá del resultado de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Por eso manejan dos hipótesis respecto del comportamiento de la gestión libertaria: una en caso de derrota de La Libertad Avanza y otra en caso de victoria.

Este diario dio cuenta de la primera reacción del Gobierno de Orrego respecto al Presupuesto 2026. El día después del discurso presidencial, el 15 de septiembre, fuentes de contacto permanente con el mandatario provincial dijeron que las palabras de Milei dejaron "más incertidumbre que otra cosa" e hicieron uso de una vieja frase para manifestar las expectativas sobre el anuncio: "Hay que esperar” porque "del dicho al hecho hay mucho trecho". En tanto, desde áreas vinculadas a la economía y la producción coincidieron en que algunas variables del proyecto, como un dólar a $1.423 en diciembre de 2026, una inflación anual del 10,1% y un crecimiento del PBI del 5%, resultan "demasiado optimistas".

Aun así, hubo matices positivos. Funcionarios consultados valoraron el “tono conciliador” y un manejo de “prioridades razonables”, ya que Milei incluyó en su discurso la salud, la educación y la discapacidad. “Podemos discutir el alcance, pero ahora reconoce estos temas”, señalaron, y destacaron que “a la provincia le sirve la estabilidad macro para proyectar y viabilizar inversiones”.

Sea como sea, quedó pendiente la lectura política de la situación, que muchas veces controla el cumplimiento de compromisos y la concreción de los números. Fuentes oficiales de La Libertad Avanza confirmaron a Tiempo que el debate del Presupuesto 2026 será posterior a las elecciones nacionales de octubre. Es decir, el Gobierno nacional buscará la aprobación en el recinto a la luz de los resultados electorales. En la Casa de Gobierno sanjuanina pensaron escenarios posibles para los casos de derrota o triunfo de las listas de Milei en el país.

De acuerdo a dirigentes de jerarquía del Gobierno provincial, si el Gobierno libertario no se alza con un triunfo en los principales distritos, repercutirá de manera directa en el alineamiento a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ergo, presumen que puede haber un mayor ajuste relacionado al gasto social y también a los fondos para las provincias. Sin embargo, no es el peor escenario. Los sanjuaninos consideraron "un mal síntoma" la posibilidad de que, directamente, no se debata el Presupuesto y el Gobierno prorrogue, una vez más, los números del 2023. En cuyo caso habría serios inconvenientes para la proyección local.

En contrapartida, según evalúan en la Casa de Gobierno, un escenario de victoria de La Libertad Avanza podría -siempre en potencial- decantar en un envío de dinero a las provincias. "Podría haber algún dinero para obras", deslizaron, con cautela, fuentes del entorno de Orrego. Recientemente, una publicación del diario La Nación dio cuenta de la intención de la gestión de Milei de subsanar deudas con los distritos. Sobre todo porque el acuerdo con los Estados Unidos para el desembolso de los fondos del Tesoro americano contempla un "encarrilamiento" de la relación entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores.

Para San Juan es un punto positivo, pero no es considerable. El Estado nacional tiene deudas con la provincia. Según la nota de La Nación, que cita a la consultora Politikon Chaco, a San Juan le debe $24.676 millones por el ahora disuelto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

La nota del portal de alcance nacional especificó que ese Fondo "había sido creado por ley en 1997, para financiar obras viales, energéticas, hidráulicas, urbanísticas y de saneamiento en las provincias y en el Estado Nacional mediante la concesión de préstamos. El año pasado tuvo ingresos por $135.594 millones y solo financió obras por $14.168 millones. Las mayores deudas se registran con Neuquén ($43.447 millones); San Juan ($24.676 millones); Misiones ($16.547 millones); La Rioja ($16.419 millones); Chaco ($15.207 millones); Tucumán ($13.621 millones); Entre Ríos ($13.581 millones) y Formosa ($11.583 millones). CABA, San Luis, Santiago del Estero y Jujuy no deben nada".

El Gobierno sanjuanino moderó cualquier expectativa respecto a los fondos, pero siempre espera poder negociar con el Presidente. Aún más ahora que la Casa Rosada dio a entender que hay una política de acercamiento a las provincias. Una muestra de eso fue la visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán, a San Juan. Orrego lo llevó a recorrer las viviendas del programa Casa Activa, que antes estaba la órbita de Nación y ahora tiene la Provincia. Hablaron del tema de la obra pública.

"En San Juan, mantuvimos una reunión de trabajo con el gobernador y su equipo, donde dialogamos sobre el potencial minero de la provincia y nuevas inversiones para seguir impulsando su crecimiento. Seguimos reafirmando nuestro compromiso de diálogo permanente con cada provincia para avanzar en proyectos que mejoren la vida de los argentinos", expresó Catalán en su cuenta oficial de X.

En declaraciones a la prensa, Orrego describió el escenario financiero que atraviesa San Juan y señaló que cuenta con el 60% de los recursos que manejaba la gestión anterior debido a la ausencia de transferencias discrecionales por parte de Nación. En este marco, destacó la importancia de recibir a un "ministro flamante" y subrayó la necesidad de mantener "una buena relación de respeto y cordialidad". La provincia fue la primera que arrancó con la obra pública financiada 100% con fondos propios. ¿La visita servirá para acomodar cuentas? Todavía es una pregunta abierta. Habrá que esperar hasta después de las elecciones para saberlo.

¿Y la Universidad Nacional de San Juan?

El secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, afirmó de manera categórica que el aumento propuesto por Milei en el Presupuesto 2026 no alcanza.

"El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hizo un pedido de 7.3 billones de pesos para todo el sistema universitario y el Presidente habló de 4.8 billones, hay una diferencia bastante importante. Lo que ha anunciado es prácticamente lo que se va a ejecutar durante el 2025, así que sería transitar un 2026 con los mismos montos del 2025, que es bastante complejo", explicó.

Coca también recordó que "desde hace dos años no hay un presupuesto específico para las universidades y se hace muy difícil funcionar así". "Cuando uno lo mira al porcentaje del PBI, la verdad es que lo anunciado no mueve la aguja. Parece que no les preocupa incentivar el tema educativo ni la investigación. Parece que en el discurso intenta arreglar, pero no lo logra", expresó el funcionario del Rectorado.

Además, Tiempo supo que hay un informe reciente de la universidad respecto al aspecto salarial docente. "Para que los docentes tuviesen el mismo poder adquisitivo deberían tener un aumento del 45%", dijo una fuente que estuvo en el relevamiento de los datos.

