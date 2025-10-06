lunes 6 de octubre 2025

Reestructuración

El Movimiento Evita se reorganiza en San Juan y tendrá un nuevo responsable

Tras la salida del actual intendente de Ullum, David Domínguez, de la conducción, referentes del Movimiento Evita trabajan en la reestructuración interna del espacio en San Juan.

Por Florencia García
image

El Movimiento Evita en San Juan atraviesa una etapa de reorganización interna. Aunque el actual intendente de Ullum, David Domínguez, dejó de ser el responsable provincial tras asumir su cargo ejecutivo, continuaba ejerciendo el liderazgo de manera virtual. En los próximos días, se definirá un nuevo responsable, que surgirá del propio movimiento.

la sociedad israelita de san juan mantendra sus puertas cerradas este martes por un triste motivo
Para tener en cuenta

La Sociedad Israelita de San Juan mantendrá sus puertas cerradas este martes por un triste motivo
Los detalles sobre el meteoro que iluminó el cielo de San Juan y las provincias aledañas el pasado sábado.
Fenómeno

Meteoro y no meteorito: qué fue lo que se vio en el cielo sanjuanino el sábado y a dónde fue a parar, según un experto local

Actualmente, un grupo de dirigentes integrado por Julio Godoy, ex concejal de Chimbas, alfil del espacio San Juan Te Quiero y secretario de Organización del Movimiento Evita; Leslie Soria, fundadora de Economía Popular; y Eugenia Martín, referente de la Mesa de Mujeres del Movimiento Evita, entre otros referentes del movimiento se encuentra trabajando en la reestructuración del espacio, con el objetivo de designar un nuevo responsable provincial en el corto plazo.

La organización busca un nuevo perfil que tome la conducción, analizando principalmente a dirigentes de la estructura interna que ya viene funcionando. Próximamente se realizará una reunión en Buenos Aires, en la que participarán los líderes del Movimiento Evita, entre ellos Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita a nivel nacional, para avanzar en la definición del nuevo responsable provincial.

Domínguez lideró el Movimiento Evita, el espacio que administró la mayor cantidad de planes sociales durante el gobierno de Alberto Fernández, desde 2016 hasta 2023, año en que fue electo intendente. En diálogo con este medio, explicó que su salida de la conducción se debió a las responsabilidades propias de la gestión municipal, aunque aclaró que sigue participando del espacio, aunque “no al 100%” como lo hacía anteriormente.

“Sigo acompañando y estando presente, pero ya no con la misma intensidad de antes”, señaló Domínguez, quien destacó el trabajo de las nuevas figuras que asumieron el proceso de reorganización.

