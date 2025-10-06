La Sociedad Israelita de San Juan mantendrá sus puertas cerradas este martes por un triste motivo

El 7 de octubre de 2023 un ataque terrorista perpetuado por Hamas en la franja de Gaza conmovió al mundo entero . La masacre les costó la vida a 1.195 personas, mientras que alrededor de 250 fueron secuestradas. A dos años de aquel terrible ataque, la comunidad israelita se tomará la jornada para recordar a los caídos, afectando la actividad en la sede de la Sociedad Israelita de San Juan.

Reestructuración El Movimiento Evita se reorganiza en San Juan y tendrá un nuevo responsable

Fenómeno Meteoro y no meteorito: qué fue lo que se vio en el cielo sanjuanino el sábado y a dónde fue a parar, según un experto local

Por medio de un comunicado, informaron que la decisión de mantener las puertas cerradas este martes es en conmemoración a los dos años del ataque, en recuerdo a las víctimas fatales y el acompañamiento a las familias de las personas que perdieron la vida como de aquellos que aún continúan siendo rehenes de Hamas.

image

Cómo fue el ataque del 7 de octubre de 2023

Esa jornada, identidad como uno de los días más oscuros de la historia de Israel de las últimas décadas inició con la presencia de numerosos combatientes islamistas radicales de Hamas y otras milicias terroristas de Gaza que franquearon las fortificadas instalaciones fronterizas, penetraron en Israel, asesinaron a 1.200 personas entre israelíes y extranjeros, y secuestraron a unas 250.

image

Uno de los ataques llevados a cabo, el del festival de música Nova, fue el más mortífero de la historia de Israel, culminando con la vida de más de 350 jóvenes.

Los ataques, que comenzaron el 7 de octubre de 2023 y se alargaron durante dos días, supusieron el inicio de la guerra de Gaza que llega hasta la actualidad.