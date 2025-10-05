lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entrada libre y gratuita

'Tokyo No Yoru', una nueva propuesta cultural y juvenil para disfrutar en San Juan

El encuentro destinado especialmente a los fans del anime, K-pop y otros frentes de la cultura japonesa será el próximo 17 de octubre en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand.

Por Jorge Balmaceda Bucci
El encuentro contará con más de 20 stans con diferentes atractivos de la cultura japonesa. Foto: Elizondo PH

El encuentro contará con más de 20 stans con diferentes atractivos de la cultura japonesa. Foto: Elizondo PH

La provincia de San Juan, en una demostración más de ser un lugar que sirve de epicentro de distintos encuentros culturales, contará con el 'Tokyo No Yoru'. Se trata de una cita muy esperada por la comunidad joven y fanática de la cultura asiática, y se espera la presencia de cientos de participantes en una jornada inolvidable.

Lee además
lunes fresco y cielo mayormente despejado en san juan
SMN

Lunes fresco y cielo mayormente despejado en San Juan
el cannabis medicinal estatal de san juan, a un paso de venderse en farmacias y con el uso veterinario en la mira
Nuevo negocio

El cannabis medicinal estatal de San Juan, a un paso de venderse en farmacias y con el uso veterinario en la mira

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 17 de octubre, transformando el Centro Cultural Conte Grand en una vibrante rinconcito de Tokio. La actividad se desarrollará de 18:00 a 23:00 hs, ofreciendo cinco horas de inmersión total. La entrada es libre y gratuita, asegurando que esta nueva propuesta cultural esté al alcance de todos los sanjuaninos.

2

Esta iniciativa, que se viene gestando desde hace un mes atrás, es más que un simple evento. 'Tokyo No Yoru' busca ser un espacio de recreación y encuentro que impulsa diversos pilares fundamentales para la provincia: la promoción del talento local, la celebración de la diversidad cultural y el crecimiento de iniciativas independientes en San Juan.

Un cronograma vibrante y la fiesta central

La jornada ha sido meticulosamente diseñada para el disfrute de todas las edades, ofreciendo una programación rica y variada que garantiza entretenimiento constante.

FlyerNoYoru

Uno de los mayores atractivos será el imponente despliegue de más de 20 stands de emprendedores locales. Estos espacios se convertirán en una vidriera para que artistas, diseñadores y pequeños comerciantes muestren productos inspirados en el animé, el K-pop, los videojuegos y la cultura pop asiática.

Lautaro Barrera Buigues, uno de los organizadores, compartió sus sensaciones con entusiasmo ante esta edición inaugural. "Las expectativas en pocas palabras se reducen a que sea una jornada donde los asistentes al evento puedan disfrutar de todas y cada una de las actividades propuestas. En especial, la parte de la 'fiesta', que irá de 21:00 a 23:00", destacó.

Temas
Seguí leyendo

De San Juan al sueño irlandés: la aventura de Tomás, un rugbier de 20 años que cruzó el mundo por su pasión

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Se conocieron bailando y una década después por primera vez compartirán la experiencia Laborde en familia

Apuestas online, ciberacoso y sharenting en San Juan: alerta sobre los riesgos digitales para los niños y una mirada desde la Justicia local

Reportaron cortes de luz en distintos departamentos de San Juan: qué dijo el EPRE sobre la falla

La Circunvalación de San Juan, a un paso de hacer historia: la primera ruta 100% solar del país ya casi es una realidad

El viento Zonda pega fuerte en San Juan: cómo sigue el pronóstico y cuándo llegaría el Sur

Noche "roja" en San Juan: por qué el cielo se iluminó y los videos que circulan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que es el udq, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del Chato Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai
Tremendo

Cuatro detenidos por entrar a robar a la casa del "Chato" Carrizo, el acusado del asesinato de Nicole Bajinai

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia
Investigación

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Te Puede Interesar

El cannabis medicinal estatal de San Juan, a un paso de venderse en farmacias y con el uso veterinario en la mira
Nuevo negocio

El cannabis medicinal estatal de San Juan, a un paso de venderse en farmacias y con el uso veterinario en la mira

Por Miriam Walter
Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes
Hockey sobre patines

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

Lunes fresco y cielo mayormente despejado en San Juan
SMN

Lunes fresco y cielo mayormente despejado en San Juan

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Rosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con un partidazo por el Torneo Clausura
Primera División

Rosario Central se lo dio vuelta a River y se quedó con un partidazo por el Torneo Clausura