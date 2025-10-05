'Tokyo No Yoru', una nueva propuesta cultural y juvenil para disfrutar en San Juan

El encuentro contará con más de 20 stans con diferentes atractivos de la cultura japonesa. Foto: Elizondo PH

La provincia de San Juan, en una demostración más de ser un lugar que sirve de epicentro de distintos encuentros culturales, contará con el 'Tokyo No Yoru'. Se trata de una cita muy esperada por la comunidad joven y fanática de la cultura asiática, y se espera la presencia de cientos de participantes en una jornada inolvidable.

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 17 de octubre, transformando el Centro Cultural Conte Grand en una vibrante rinconcito de Tokio. La actividad se desarrollará de 18:00 a 23:00 hs, ofreciendo cinco horas de inmersión total. La entrada es libre y gratuita, asegurando que esta nueva propuesta cultural esté al alcance de todos los sanjuaninos.

Esta iniciativa, que se viene gestando desde hace un mes atrás, es más que un simple evento. 'Tokyo No Yoru' busca ser un espacio de recreación y encuentro que impulsa diversos pilares fundamentales para la provincia: la promoción del talento local, la celebración de la diversidad cultural y el crecimiento de iniciativas independientes en San Juan.

Un cronograma vibrante y la fiesta central

La jornada ha sido meticulosamente diseñada para el disfrute de todas las edades, ofreciendo una programación rica y variada que garantiza entretenimiento constante.

FlyerNoYoru

Uno de los mayores atractivos será el imponente despliegue de más de 20 stands de emprendedores locales. Estos espacios se convertirán en una vidriera para que artistas, diseñadores y pequeños comerciantes muestren productos inspirados en el animé, el K-pop, los videojuegos y la cultura pop asiática.

Lautaro Barrera Buigues, uno de los organizadores, compartió sus sensaciones con entusiasmo ante esta edición inaugural. "Las expectativas en pocas palabras se reducen a que sea una jornada donde los asistentes al evento puedan disfrutar de todas y cada una de las actividades propuestas. En especial, la parte de la 'fiesta', que irá de 21:00 a 23:00", destacó.