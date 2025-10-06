lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seguridad

La Policía de San Juan compra 70 movilidades 0km: ¿dónde destinarán motos, autos y 4x4?

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, dio detalles sobre la compra de equipamiento específico para reforzar la seguridad en las comisarías de la provincia. También comprarán equipo pericial para la Policía Científica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La última entrega de motos a la Policía de San Juan, en marzo de este año.

La última entrega de motos a la Policía de San Juan, en marzo de este año.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, junto con la Policía de San Juan, acaba de lanzar una licitación para la compra de un importante número de movilidades y equipamiento que alcanza una inversión de $2.998 millones de pesos. El objetivo de esta adquisición es fortalecer el equipamiento de la fuerza y se considera una de las compras más relevantes de la gestión de Marcelo Orrego en materia de seguridad.

Lee además
la policia de san juan busca asegurar desde sus movilidades hasta sus caballos y perros
Proceso abierto

La Policía de San Juan busca asegurar desde sus movilidades hasta sus caballos y perros
pusieron en funcionamiento una unidad operativa de la policia de san juan
Seguridad

Pusieron en funcionamiento una Unidad Operativa de la Policía de San Juan

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, precisó que el total de elementos que se compraron es de 100, aunque las movilidades en sí suman 70 unidades. La compra incluye 10 vehículos tipo automóviles, 20 vehículos tipo SUV, 10 camionetas 4x4 tipo pick up y 30 motocicletas tipo On-Off (enduro-calle). Adicionalmente, se compran 30 cascos de seguridad para los motociclistas, completando así los 100 elementos.

Dónde se destinará el nuevo equipamiento

Respecto a la distribución de este nuevo parque automotor, Delgado explicó en una entrevista con Radio Sarmiento este lunes que las movilidades se destinarán a todas las dependencias y a toda la provincia de San Juan.

El criterio para la repartición se basa en los requerimientos de cada dependencia y en el estado situacional que la policía evaluó mediante el diagnóstico de cada comisaría, subcomisaría y unidad activa. El Secretario destacó que esta inversión, sumada a la compra previa que se efectuó en marzo de este año, tienen como fin seguir "fortaleciendo a la Policía en base a ese al mapa del delito, en base a los requerimientos de cada uno de los jefes de las comisarías y subcomisarías".

Delgado subrayó la importancia política de la adquisición al señalar que con esto se sigue fortaleciendo lo que el Gobernador Orrego marcó desde el inicio de la gestión, que es "darle a la Policía todos los elementos necesarios".

En cuanto al tipo de movilidades, el Secretario hizo énfasis en las motos, ya que "la moto está dando un resultado muy importante en el fortalecimiento de lo que es la prevención del delito". Por este motivo, se decidió la compra de 30 motos. Delgado confirmó que se trataba de motos de media gama, con cilindradas de alrededor de 250cc o 300cc, y no de las de alta gama (como las BM), ya que se demostró que este tipo de vehículos da muy buen resultado.

Delgado mencionó que la agenda de la Secretaría de Seguridad mantiene siempre en consideración la compra de más equipamiento, incluyendo armamento y más movilidades, pero esto depende siempre de la disponibilidad de recursos económicos y financieros que establezca el Ministerio de Economía.

Qué vehículos comprarán

La licitación se lleva a cabo bajo la modalidad de Compra Cerrada. El pliego establece que la fecha límite para la presentación de ofertas es el próximo 13 de octubre.

Las movilidades que se buscan adquirir tienen características técnicas detalladas en el pliego, incluyendo el equipamiento policial necesario y las especificaciones mecánicas:

1. Vehículos Tipo Automóvil (10 unidades): Se especifica que deben ser Sedán de 4 puertas, color blanco, con motor 1.6 L o superior a nafta, caja de 6 velocidades (manual o automática) y equipamiento de seguridad como airbags.

2. Vehículos Tipo SUV (20 unidades): Se requiere que sean de color blanco, motor 1.6 L o superior (nafta/eléctrico/híbrido) y con equipamiento de seguridad y control de estabilidad.

3. Camionetas 4x4 Tipo Pick Up (10 unidades): Se solicita doble cabina diésel, con motor 2.0 L o superior y tracción 4x4.

4. Motocicletas (30 unidades): Deben ser tipo On-Off (Enduro/Calle), color blanco/azul, con cilindrada entre 250cc y 300cc, equipadas con arranque eléctrico, caja de 6 velocidades y sistema de frenos ABS.

También compran equipamiento pericial

La Policía de San Juan también activó la compra de elementos generales para el desarrollo pericial al Departamento Policía Científica D-5. Este proceso se lleva a cabo mediante una Contratación Cerrada.

Estos elementos, solicitados por el Departamento Policía Científica D-5, cubren un amplio rango de necesidades periciales. Entre los bienes que se buscan comprar se encuentran:

• Iluminación y visión: Torres de iluminación, lupas cuenta hilos, y linternas recargables multichip USB LED tipo minero.

• Mobiliario y contenedores: Mesa móvil tipo carro de trabajo, conservadoras de 35 litros, canastas tamaño grande y platos de material aluminio, y lockers guardarrropas metálicos con cerraduras.

• Instrumentos de laboratorio y medición: Balanzas de precisión digital con rango de medición entre 0,01 g a 100 g, odómetro profesional analógico, y medidores láser profesionales de distancia y profundidad. También se busca un calibre metálico de acero para mediciones de interior, exterior y profundidad.

• Elementos periciales específicos: Microscopio comparador balístico/pericial con platina de movimiento, campana de extracción para laboratorio con puerta guillotina, y bombas de vacío a diafragma libre de aceite.

• Equipamiento auxiliar y seguridad: Bolsas portátiles con capacidad de 15 kg, protecciones auditivas, y máscaras (dos) filtros de polímero sintético para vapores orgánicos y gases.

La inversión asciende a $109,5 millones. La fecha clave es el 13 de octubre cuando será la apertura de ofertas.

Temas
Seguí leyendo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

Victoria Villarruel y el gobernador Gildo Insfrán, juntos en Formosa: la explicación de la vicepresidenta

José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados

El Movimiento Evita se reorganiza en San Juan y tendrá un nuevo responsable

Nueva audiencia entre ATSA y el Colegio Médico: el gremio insiste por la reincorporación de los trabajadores despedidos

Orrego presenció la final del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines

El Gobierno reconoció que José Luis Espert no tuvo claridad para explicar su situación

El cannabis medicinal estatal de San Juan, a un paso de venderse en farmacias y con el uso veterinario en la mira

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el movimiento evita se reorganiza en san juan y tendra un nuevo responsable
Reestructuración

El Movimiento Evita se reorganiza en San Juan y tendrá un nuevo responsable

Por Florencia García

Las Más Leídas

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Te Puede Interesar

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos
En Trabajo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes