Un sanjuanino, ganador de más de un millón y medio de pesos gracias al Quini 6

Nuevamente un sanjuanino integra las filas de ganadores de los juegos de azar que se realizan a nivel nacional. En esta oportunidad, se trata de un apostador que jugo al Quini 6 y ganó más de un millón de pesos.
lunes 6 de octubre 2025
Desde la Caja de Acción Social informaron que el premio quedó en manos de un apostador sanjuanino que realizó su jugada en Chimbas. Los detalles.
Conforme señalaron desde la Caja de Acción Social, la jugada ganadora se realizó en una agencia de Chimbas, en la categoría Segunda Vuelta del Quini 6, con cinco aciertos. Los números de la suerte fueron 06-13-25-44-45.
El apostador afortunado ganó $1.727.808 y tiene tiempo hasta el 20 de octubre para reclamar el premio. Caso contrario, el mismo queda prescribe, por lo que lo terminaría perdiendo.