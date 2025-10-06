La importante información difundida por Salud para la temporada de piletas este año

Dieron a conocer los requisitos para la habilitación de las piletas en San Juan, en la previa de la próxima temporada de verano.

Arrancando octubre y apenas la temperatura comienza a subir en San Juan, el Ministerio de Salud comunicó los requisitos que deben presentar los titulares de natatorios y piscinas para iniciar el trámite de habilitación para la temporada de verano 2025/2026 . Según detallaron, deberá reunir todos los requisitos solicitados, luego presentase por la División Saneamiento del Medio para control de documentación y dar inicio del expediente de habilitación.

- Formulario de Inscripción completo (se obtiene en la oficina de Saneamiento del medio)

- Certificado Final de Obra o Licencia de Uso o Factibilidad y Habitabilidad (a nombre de la persona que desarrolla la actividad comercial - extendido por la D.P.D.U., 5º Piso, Centro Cívico).

- Fotocopia de la carátula del plano de planta del local.

- Certificado Eléctrico extendido por el Municipio que corresponda, a nombre de la persona que ejerce la actividad comercial.

- Certificado Médico del personal y del responsable de la actividad comercial.

- Certificado de Control de Plagas vigente.

- Contrato de Servicio de Emergencias Médica y última factura.

- Nota del responsable médico que estará a cargo de la revisión médica, acreditando identidad y matrícula del profesional (firmada y sellada).

- Nota declarando medio de comunicación dentro de la institución (móvil o fijo) y una dirección de mail.

- Nota declarando destino final de los efluentes residuales de la piscina.

- Nota o nómina de guardavidas con certificado habilitante (adjuntar copia del Certificado de Reválida vigente de la temporada 2025-2026).

- Pago del Arancel $20.000.

- Inspección del lugar.

El siguiente paso, personal del ministerio realiza la inspección del natatorio que se desea habilitar. Si este cumple con lo establecido en el Código Sanitario de la Provincia de San Juan (Ley 67-Q), se le otorgará el Certificado de Habilitación emitido por el Ministerio de Salud.

Para más información, los interesados pueden dirigirse por la oficina de Saneamiento del Medio, en el Ministerio de Salud 3 Piso, Núcleo 2, del Centro Cívico.