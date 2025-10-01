Si naciste en alguna de estas 6 fechas, sos más inteligente que la media

Afirman que las fechas de nacimiento influyen en la inteligencia de las personas.

Aunque la inteligencia depende de múltiples factores, investigaciones recientes sugieren que determinadas fechas de nacimiento podría darte una ventaja natural. Desde un pensamiento más innovador hasta una mayor capacidad de reflexión, te contamos cuáles son esos días especiales y por qué quienes nacen en ellos podrían destacarse del promedio.

La ciencia ha demostrado que el mes y la estación del año en la que nacemos pueden influir en nuestro desarrollo físico y mental, según indicaron en el programa Anda Ya, al hablar sobre las investigaciones realizadas en España.

Factores como la exposición solar, las hormonas durante el embarazo e incluso los ritmos estacionales del cuerpo humano podrían jugar un papel clave en la formación del cerebro. De ese modo, según diversos estudios, existen ciertas fechas específicas en las que, si naciste, podrías tener una ventaja en términos de inteligencia.

Las fechas de “los más inteligentes”

-12 de febrero: está vinculado con una mente innovadora y la capacidad de explorar nuevas ideas.

-14 de marzo: se asocia a una eficiencia mayor en las conexiones neuronales, lo que podría traducirse en un rendimiento intelectual por encima del promedio.

-22 de abril: quienes nacen ese día tienden a destacarse en tareas analíticas y reflexivas.

-7 de septiembre: se vincula con un entorno hormonal durante la gestación que favorece el desarrollo del lenguaje.

-28 de junio: destaca por una relación con el desarrollo de la corteza prefrontal, que rige habilidades como el autocontrol y la toma de decisiones.

-12 de agosto: podría influir positivamente en la producción de vitamina D, lo que se asocia a una inteligencia emocional más afinada.

¿Estás en la lista?