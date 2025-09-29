lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

¿Te gusta el té de tilo? Mirá lo que le pasa a tu cuerpo si lo tomás todos los días

Conocido por su efecto calmante y su utilidad para favorecer el descanso, el té de tilo gana cada vez más adeptos. Sin embargo, su consumo también requiere atención a ciertas contraindicaciones y recomendaciones médicas. Cuáles son.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Té de tilo.&nbsp;

Té de tilo. 

La infusión de tilo, también conocida como flor de tilo, continúa consolidando su lugar en las rutinas de bienestar gracias a sus reconocidas propiedades relajantes. Esta bebida milenaria, elaborada a partir de las flores secas del árbol de tilo, se recomienda con frecuencia como aliada para conciliar el sueño y reducir el estrés.

Lee además
chupetes para adultos para la ansiedad
Redes

Chupetes para adultos: la tendencia que gana popularidad para combatir la ansiedad
Sumar a tu desayuno alimentos adecuados le brinda al cuerpo la energía necesaria y sana para arrancar la jornada.
Aliados del desayuno

Arrancá bien arriba: tres alimentos clave para una mañana llena de energía

Según destacan desde los laboratorios Cinfa, “el tilo ayuda a la obtención de un estado de relajación, ayuda a dormir y al descanso nocturno fisiológico”. Por ello, su consumo suele sugerirse en las horas previas al descanso nocturno, especialmente para quienes enfrentan dificultades para relajarse.

-Un aliado natural en tiempos de ansiedad

Además de sus efectos calmantes, el té de tilo se integra fácilmente en dietas equilibradas y puede complementar prácticas como el ayuno intermitente. Su sabor suave lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan reducir el consumo de bebidas con cafeína o evitar edulcorantes artificiales, aunque expertos de Sanitas aclaran que “edulcorantes como el aspartamo, el ciclamato o la sacarina son totalmente seguros” si se desean utilizar.

Algunas fuentes atribuyen también al tilo un leve efecto diurético, lo cual puede ser beneficioso para quienes necesitan estimular la eliminación de líquidos. Sin embargo, esto mismo exige ciertas precauciones, especialmente si ya se están consumiendo medicamentos o infusiones con propiedades similares.

-Recomendaciones de consumo y advertencias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir entre 2 y 4 gramos de flores secas por infusión, hasta tres veces al día. Por su parte, la Universidad de Buenos Aires sugiere entre dos y tres tazas diarias, siempre en cantidades moderadas y preparadas con agua caliente, sin exceso de azúcar para mantener su efecto saludable.

A pesar de sus beneficios, no todas las personas pueden incorporar esta bebida sin reservas. El prestigioso hospital Mount Sinai advierte que quienes están bajo tratamiento con litio deben consultar previamente con un profesional, ya que el efecto diurético del tilo podría interferir con la eliminación de este medicamento.

Tampoco se recomienda su ingesta antes de conducir o manipular maquinaria pesada, debido a su acción sedante. Asimismo, deben abstenerse quienes presentan alergias a sus componentes o se encuentren bajo tratamientos específicos para enfermedades cardíacas o hipertensión.

-Una infusión que invita al equilibrio

El té de tilo representa una alternativa natural para quienes buscan momentos de calma en medio del ritmo acelerado de la vida moderna. No obstante, como toda sustancia con propiedades activas, su consumo debe ser consciente, moderado y, en caso de dudas, supervisado por un profesional de la salud.

Temas
Seguí leyendo

El superalimento con más calcio que la leche, múltiples beneficios para la salud y es apto para veganos

Mirá cuáles son los beneficios de dormir del lado izquierdo

Mirá cuál es la bebida que es tradición y puede hacerle muy bien a tu salud

La IA respondió: cuáles son las cinco mejores provincias de Argentina para vivir, ¿está San Juan?

En la noche o en la mañana: cuándo es mejor bañarse según la ciencia

Método 30-30-30: la rutina simple para bajar de peso sin dieta

Alfombra de secado: la alternativa que reemplaza al escurridor de platos y será tendencia en 2026

Cuidado en la cocina: estas son las cinco comidas que nunca se deben recalentar en el microondas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sumar a tu desayuno alimentos adecuados le brinda al cuerpo la energía necesaria y sana para arrancar la jornada.
Aliados del desayuno

Arrancá bien arriba: tres alimentos clave para una mañana llena de energía

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Mark Bristow (izquierda) deja Barrick y entra en forma interina Mark Hill. 
Se mueve el tablero minero

Barrick cambia a su CEO estratégico y lo sucede otro conocido en San Juan: sale un Mark y entra otro Mark

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Te Puede Interesar

Viñedo de uva orgánica en Pocito, San Juan (gentileza: Fabril Alto Verde)
Tendencia nacional

Un dato que destaca a San Juan: sorprendió con más uva orgánica cuando el país produce menos

Por Elizabeth Pérez
Imagen archivo
Talento local

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

Francisco Pastorelli revisa el brote de una de sus plantas de orégano criollo en su finca de Hilario.
Calidad natural

El orégano criollo, el otro gran tesoro de Hilario

Las sensaciones de los primeros alumnos sanjuaninos en recibir las netbooks entregadas por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación.  video
Educación

"Felicidad", la palabra más repetida entre los primeros alumnos sanjuaninos en recibir sus netbooks

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan
Comunicado del EPRE

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan