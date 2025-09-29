lunes 29 de septiembre 2025

Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

El herido recibió un disparo en el tórax y llegó al hospital en movilidad particular. El caso recayó en manos del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policia patrullero.jpg

Este domingo por la noche ocurrió un grave hecho de violencia que casi termina con una persona fallecida. Un hombre de 25 años quedó internado en el Hospital Rawson tras recibir un disparo en el pecho, en el Barrio Ansilta en Rawson.

El autor de este disparo fue su cuñado, un chico de 16 años. Fuentes del caso expresaron que el menor le habría disparado porque estaba golpeando a su hermana. El damnificado de este hecho fue identificado como Alan Calderón.

La herida de bala que sufrió este hombre fue a la altura del tórax, según el último parte médico se encontraría fuera de peligro e iba a ser intervenido quirúrgicamente.

En el lugar trabajó personal de Subcomisaria Ansilta y el caso ahora recayó en manos del Juzgado de Menores en turno.

