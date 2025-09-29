lunes 29 de septiembre 2025

Chimbas

Falleció un hombre en Chimbas: investigan las causas

El hombre estaba internado en el Hospital Rawson, no resistió a las graves heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hombre

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue trasladado de urgencia al hospital luego de caer de un puente ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Benavídez, en Chimbas.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, cuando la persona cayó desde unos siete metros de altura. De inmediato, efectivos policiales y personal médico llegaron al lugar para asistirlo. Tras recibir atención primaria, fue trasladado con vida a un centro de salud, donde fue diagnosticado con TEC grave y politraumatismos.

Lamentablemente, horas después se conoció la peor noticia, este hombre falleció.

Dónde pedir ayuda en Argentina

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con las siguientes líneas de atención:

  • Emergencias: 911

  • SAME (emergencias médicas): 107

  • Línea de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435

  • Línea gratuita 24 horas: 0800-999-0091

  • Programa Provincial de Prevención de Suicidios: [email protected] o en el centro de salud más cercano

  • Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson: Interno 2102 (lunes a viernes de 7 a 13 hs)

  • Consultas: 4305538

