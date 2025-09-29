Falleció un hombre en Chimbas: investigan las causas

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue trasladado de urgencia al hospital luego de caer de un puente ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Benavídez, en Chimbas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El hombre estaba internado en el Hospital Rawson, no resistió a las graves heridas.
Durante la mañana de este lunes, un hombre fue trasladado de urgencia al hospital luego de caer de un puente ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Benavídez, en Chimbas.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, cuando la persona cayó desde unos siete metros de altura. De inmediato, efectivos policiales y personal médico llegaron al lugar para asistirlo. Tras recibir atención primaria, fue trasladado con vida a un centro de salud, donde fue diagnosticado con TEC grave y politraumatismos.
Lamentablemente, horas después se conoció la peor noticia, este hombre falleció.
Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con las siguientes líneas de atención:
Emergencias: 911
SAME (emergencias médicas): 107
Línea de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435
Línea gratuita 24 horas: 0800-999-0091
Programa Provincial de Prevención de Suicidios: [email protected] o en el centro de salud más cercano
Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson: Interno 2102 (lunes a viernes de 7 a 13 hs)
Consultas: 4305538