Falleció un hombre en Chimbas: investigan las causas

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue trasladado de urgencia al hospital luego de caer de un puente ubicado en la intersección de Ruta 40 y Avenida Benavídez, en Chimbas.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30, cuando la persona cayó desde unos siete metros de altura. De inmediato, efectivos policiales y personal médico llegaron al lugar para asistirlo. Tras recibir atención primaria, fue trasladado con vida a un centro de salud, donde fue diagnosticado con TEC grave y politraumatismos.

Lamentablemente, horas después se conoció la peor noticia, este hombre falleció. Dónde pedir ayuda en Argentina Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con las siguientes líneas de atención: Emergencias: 911

SAME (emergencias médicas): 107

Línea de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435

Línea gratuita 24 horas: 0800-999-0091

Programa Provincial de Prevención de Suicidios: [email protected] o en el centro de salud más cercano

Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson: Interno 2102 (lunes a viernes de 7 a 13 hs)

Consultas: 4305538

