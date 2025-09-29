lunes 29 de septiembre 2025

En Ruta 40

Los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazó a los victimarios y terminó en la comisaría de Sarmiento

El intento de robo ocurrió en una vivienda de Carpintería, Pocito. El sospechoso, de 24 años, quedó detenido tras ser sorprendido por el dueño y advertido por los ladridos de los perros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento episodio se registró en Carpintería -Pocito-, cuando un hombre sorprendió a un presunto ladrón en su propiedad luego de que los perros alertaran con sus ladridos. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Ruta 40, a la altura del kilómetro 32. Finalmente, terminó en la comisaría de Sarmiento.

Según informaron fuentes policiales, el propietario salió al patio tras escuchar el alboroto de los animales y encontró a un individuo intentando forzar su vehículo y una despensa. El sospechoso fue identificado como Germán Oscar Flores, de 24 años, quien al ser descubierto dejó caer un cuchillo tipo serrucho y un hierro de unos 20 centímetros.

image

En medio del forcejeo, Flores habría amenazado a los dueños con represalias si daban aviso a la policía. Sin embargo, los efectivos llegaron rápidamente al lugar y procedieron a detenerlo. El joven presentaba golpes en el cuerpo al momento de su aprehensión.

El fiscal de turno, Dr. Morando Martín, supervisó el procedimiento y ordenó que Flores quedara alojado en la Comisaría 8va de Sarmiento, donde permanece a disposición de la Justicia.

