lunes 29 de septiembre 2025

En Media Agua

Gracias a sus perros, un hombre sorprendió a un ladrón y logró que lo detuvieran

El delincuente, de 24 años, quiso robar un auto y desvalijar una despensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Un hombre fue detenido tras intentar forzar un vehículo y una despensa en una propiedad ubicada en Ruta 40. El hecho ocurrió cuando los perros del jardín alertaron al propietario, identificado como Cobos, quien salió y sorprendió al presunto ladrón.

El individuo, Germán Oscar Flores, de 24 años, fue interceptado en el lugar mientras intentaba cometer el ilícito. Durante el forcejeo, se le cayeron un cuchillo tipo serrucho y un hierro de aproximadamente 20 centímetros. Además, Flores amenazó a los propietarios con represalias si llamaban a la policía.

image

La policía llegó rápidamente al lugar y procedió a la detención de Flores, quien presentaba golpes en el cuerpo producto del enfrentamiento.

El fiscal de turno, Dr. Martín Morando, se hizo presente y supervisó el procedimiento, dando directivas para el correcto accionar de las fuerzas de seguridad. Tras la intervención, Flores quedó alojado en la Comisaría 8va a disposición de la justicia.

