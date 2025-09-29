Gracias a sus perros, un hombre sorprendió a un ladrón y logró que lo detuvieran

Un hombre fue detenido tras intentar forzar un vehículo y una despensa en una propiedad ubicada en Ruta 40. El hecho ocurrió cuando los perros del jardín alertaron al propietario, identificado como Cobos, quien salió y sorprendió al presunto ladrón.

El individuo, Germán Oscar Flores , de 24 años, fue interceptado en el lugar mientras intentaba cometer el ilícito. Durante el forcejeo, se le cayeron un cuchillo tipo serrucho y un hierro de aproximadamente 20 centímetros. Además, Flores amenazó a los propietarios con represalias si llamaban a la policía.

image

La policía llegó rápidamente al lugar y procedió a la detención de Flores, quien presentaba golpes en el cuerpo producto del enfrentamiento.

El fiscal de turno, Dr. Martín Morando, se hizo presente y supervisó el procedimiento, dando directivas para el correcto accionar de las fuerzas de seguridad. Tras la intervención, Flores quedó alojado en la Comisaría 8va a disposición de la justicia.