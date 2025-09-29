Gracias a sus perros, un hombre sorprendió a un ladrón y logró que lo detuvieran

Un hombre fue detenido tras intentar forzar un vehículo y una despensa en una propiedad ubicada en Ruta 40. El hecho ocurrió cuando los perros del jardín alertaron al propietario, identificado como Cobos, quien salió y sorprendió al presunto ladrón.
El delincuente, de 24 años, quiso robar un auto y desvalijar una despensa.
El individuo, Germán Oscar Flores, de 24 años, fue interceptado en el lugar mientras intentaba cometer el ilícito. Durante el forcejeo, se le cayeron un cuchillo tipo serrucho y un hierro de aproximadamente 20 centímetros. Además, Flores amenazó a los propietarios con represalias si llamaban a la policía.
La policía llegó rápidamente al lugar y procedió a la detención de Flores, quien presentaba golpes en el cuerpo producto del enfrentamiento.
El fiscal de turno, Dr. Martín Morando, se hizo presente y supervisó el procedimiento, dando directivas para el correcto accionar de las fuerzas de seguridad. Tras la intervención, Flores quedó alojado en la Comisaría 8va a disposición de la justicia.