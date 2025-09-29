lunes 29 de septiembre 2025

Los Berros

Sarmiento: un operario se cortó un dedo por intentar arreglar una retroexcavadora

La víctima es un hombre de 49 años y estaba trabajando en una obra de agua en Ruta 153.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-29 at 07.56.52

Durante la jornada del sábado se registró un accidente laboral en la localidad de Los Berros en Sarmiento. Un operario se cortó un dedo al querer arreglar un desperfecto que tenía la retroexcavadora que estaba utilizando.

Este hecho ocurrió en Ruta 153 a 500 metros de la Iglesia de Virgen del Carmen. En este lugar estaba Juan Ángel Ormeño (49) trabajando a bordo de la retroexcavadora, que según testigos y el damnificado deja de funcionar cada cierto tiempo y tiene “una maña” para que vuelva a funcionar.

Ormeño en un momento metió la mano derecha en el motor y se lo cortó con las paletas del ventilador del motor.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 07.56.52 (1)

Según el parte médico, Ormeño perdió el pulgar de su mano derecha. Desde la Justicia expresaron que están a la espera del nuevo parte médico para corroborar el estado de su salud.

Personal de UFI Delitos Especiales a cargo de Nicolás Schiattino y Roxana Fernández investigan el hecho.

