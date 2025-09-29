Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores

Martín Vega, candidato a diputado nacional suplente en segundo término por Provincias Unidas , abrió su celular al equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las elecciones legislativas 2025, mostrando un lado más personal y cercano.

Entre sus chats, Vega compartió una conversación con su mujer sobre una compra que debían realizar para un viaje de su hijo. El candidato explicó que, debido a la rutina y las obligaciones propias de su profesión y la de su esposa, la mayoría de sus comunicaciones se realizan a través de WhatsApp, lo que les permite coordinarse de manera rápida y práctica.

Pero no todo fueron mensajes cotidianos: Vega también reveló cuál es su sticker más usado en la aplicación, una personita golpeándose la cara con la mano, que utiliza para reflejar su reacción ante algunas situaciones políticas que lo sorprenden.