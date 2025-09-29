lunes 29 de septiembre 2025

Paren en Off

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores

El candidato a diputado nacional suplente por Provincias Unidas, mostró su lado más familiar y cotidiano: conversaciones con su esposa, coordinación de viajes familiares y su sticker favorito, que refleja su humor ante la política.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-26 at 6.12.52 PM

Martín Vega, candidato a diputado nacional suplente en segundo término por Provincias Unidas, abrió su celular al equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las elecciones legislativas 2025, mostrando un lado más personal y cercano.

Entre sus chats, Vega compartió una conversación con su mujer sobre una compra que debían realizar para un viaje de su hijo. El candidato explicó que, debido a la rutina y las obligaciones propias de su profesión y la de su esposa, la mayoría de sus comunicaciones se realizan a través de WhatsApp, lo que les permite coordinarse de manera rápida y práctica.

Pero no todo fueron mensajes cotidianos: Vega también reveló cuál es su sticker más usado en la aplicación, una personita golpeándose la cara con la mano, que utiliza para reflejar su reacción ante algunas situaciones políticas que lo sorprenden.

