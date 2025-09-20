sábado 20 de septiembre 2025

Así se prepara Paola Díaz para un día de campaña: su rutina diaria y secretos para recorrer Calingasta, la tierra a la que volvió después de 25 años

Cada caminata de campaña tiene su rutina: Paola Díaz, candidata en segundo término por Provincias Unidas, combina sencillez y organización, llevando lo indispensable para recorrer su tierra y escuchar de cerca a los vecinos. Mirá el video.

Por Florencia García
image

Con zapatillas cómodas, un buzo y una campera liviana para enfrentar los cambios de temperatura del día, Paola Díaz inicia cada jornada de campaña en su departamento. La candidata en segundo término por Provincias Unidas abre su rutina mostrando la naturalidad con la que encara las caminatas por Calingasta, siempre acompañada de los básicos que no pueden faltar: protector solar, anteojos de sol, perfume, corrector y chicles.

Entre risas, reconoce, para esta edición de Paren en Off, que no es de maquillarse mucho, aunque nunca olvida el protector solar. “El sol y el aire acá son muy fuertes. Tengo algunas manchitas por el sol, por eso soy cuidadosa”, confiesa mientras se organiza para salir.

El mate también es parte inseparable de su recorrido. En su mochila lleva un termo, una botellita de agua y yerba suave. “Al principio le pongo un poco de edulcorante y después lo tomo amargo. Siempre que puedo, lo cargo en el auto o lo llevo al trabajo”, cuenta, destacando incluso los yuyos caseros que prepara con las plantas de su mamá.

Además de los accesorios imprescindibles , llaves, billetera, chaleco o abrigo según el clima, Paola se toma un momento para reflexionar sobre su incursión en la política. Estudiante de abogacía con cuatro materias pendientes, decidió regresar a Calingasta después de 25 años por la salud de sus padres y descubrió que había mucho por hacer. “Creo que desde la política se pueden generar verdaderos cambios estructurales. Me crie acá, Calingasta me dio mucho y es mi manera de devolver algo de lo que me brindó”.

