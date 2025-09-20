sábado 20 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Política internacional

Milei viajará a Nueva York y tendrá una cumbre con Trump en plena tensión económica

El Presidente argentino participará de la Asamblea General de la ONU, recibirá un premio internacional y buscará respaldo político del mandatario estadounidense.

Por Redacción Tiempo de San Juan
javier milei

Javier Milei emprenderá este domingo un viaje a Estados Unidos con una agenda cargada: será parte de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y además será distinguido con el Global Citizen Award, otorgado por el Atlantic Council en reconocimiento a las reformas económicas que impulsa en Argentina.

Lee además
asi se prepara paola diaz para un dia de campana: su rutina diaria y secretos para recorrer calingasta, la tierra a la que volvio despues de 25 anos
Paren en Off

Así se prepara Paola Díaz para un día de campaña: su rutina diaria y secretos para recorrer Calingasta, la tierra a la que volvió después de 25 años
milei lanzo su campana en cordoba: critico a la oposicion, desmintio los audios de spagnuolo y llamo a ganar el 26 de octubre
La Libertad Avanza

Milei lanzó su campaña en Córdoba: criticó a la oposición, desmintió los audios de Spagnuolo y llamó a "ganar el 26 de octubre"

El dato más resonante de su estadía será el encuentro bilateral con Donald Trump, confirmado oficialmente por la Cancillería a través de un comunicado en redes sociales. La reunión se realizará el próximo martes por la mañana en Nueva York. Según la cartera que conduce Gerardo Werthein, se enmarca en “la voluntad de profundizar los lazos estratégicos” entre ambos países.

El viaje, que se extenderá por cuatro días, llega en un momento delicado para la Casa Rosada: con las elecciones legislativas del 26 de octubre a la vista y un frente económico en permanente fragilidad, Milei busca respaldo internacional que ayude a sostener su programa financiero de corto plazo, encabezado por el ministro Luis Caputo, cuyo eje es contener el dólar hasta después de los comicios.

Seguí leyendo

Schiaretti llamó "mentiroso" a Javier Milei: ¿Qué había dicho el presidente?

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial

Milei adelantó que está trabajando para recibir otro préstamo, ahora de Estados Unidos

Milei le puso fecha al fin de la inflación: "A mitad...

El sanjuanino Allende encabezará un encuentro sobre la agenda de minería y energía del Congreso

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

El riesgo país superó los 1.500 puntos

El Banco Central perdió casi 700 millones de reservas para contener el dólar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi se prepara paola diaz para un dia de campana: su rutina diaria y secretos para recorrer calingasta, la tierra a la que volvio despues de 25 anos
Paren en Off

Así se prepara Paola Díaz para un día de campaña: su rutina diaria y secretos para recorrer Calingasta, la tierra a la que volvió después de 25 años

Por Florencia García

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan
¡Atención!

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El cartel, en España y San Luis. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de servicio top de Capital como epicentro de una impactante disputa

Te Puede Interesar

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Dolor por el fallecimiento del padre Beto, un referente salesiano en San Juan
De luto

Dolor por el fallecimiento del padre Beto, un referente salesiano en San Juan

El Colo, un conocido ladrón de Rawson, que de Ángel no tiene nada
Tremendo

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Avance médico

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?