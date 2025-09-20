Milei viajará a Nueva York y tendrá una cumbre con Trump en plena tensión económica

Javier Milei emprenderá este domingo un viaje a Estados Unidos con una agenda cargada: será parte de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y además será distinguido con el Global Citizen Award, otorgado por el Atlantic Council en reconocimiento a las reformas económicas que impulsa en Argentina.

El dato más resonante de su estadía será el encuentro bilateral con Donald Trump, confirmado oficialmente por la Cancillería a través de un comunicado en redes sociales. La reunión se realizará el próximo martes por la mañana en Nueva York. Según la cartera que conduce Gerardo Werthein, se enmarca en “la voluntad de profundizar los lazos estratégicos” entre ambos países.

El viaje, que se extenderá por cuatro días, llega en un momento delicado para la Casa Rosada: con las elecciones legislativas del 26 de octubre a la vista y un frente económico en permanente fragilidad, Milei busca respaldo internacional que ayude a sostener su programa financiero de corto plazo, encabezado por el ministro Luis Caputo, cuyo eje es contener el dólar hasta después de los comicios.

Compartí esta nota en redes sociales:







