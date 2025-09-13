10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología

El candidato a diputado nacional en primer término por Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi, recibió al equipo de Paren en Off, el ciclo especial de streaming de Tiempo de San Juan para las Elecciones Legislativas 2025, y sorprendió con revelaciones de su vida personal y familiar.

Baistrocchi abrió las puertas de la sede de Hacemos por San Juan y compartió un costado poco conocido de su historia. En un mano a mano distendido, el dirigente reveló 10 datos curiosos que muchos sanjuaninos desconocían.

Entre los más llamativos, contó que su abuelo también fue intendente de la Capital, en 1932, siguiendo una línea familiar de compromiso político. Recordó también que, durante su juventud, se mudó a Córdoba, donde se animó a estudiar al mismo tiempo Psicología y Abogacía, aunque finalmente solo concluyó la primera carrera.

Otro aspecto que sorprendió fue su pasión por los deportes náuticos y la pesca, actividades que disfruta en su tiempo libre. Además, se definió como un hombre de familia: es el mayor de cuatro hermanos y, curiosamente, también es padre de cuatro hijos.

Con un tono relajado y entre anécdotas, Baistrocchi permitió conocer su costado más personal más allá de la política. Si querés descubrir más sobre el candidato de Provincias Unidas, no te pierdas el video completo de Paren en Off.

Video