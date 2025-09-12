viernes 12 de septiembre 2025

Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Mauro Federico, el periodista que divulgó los audios de Diego Spagnuolo, realizó otra impactante denuncia relacionada con coimas en la ANDIS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
coimera

El periodista Mauro Federico reveló un dato explosivo que podría complicar aún más la situación del Gobierno, al asegurar que "apareció por primera vez en un contrato el pago de 'gastos' por adelantado del 3%". Esta afirmación surge luego de su declaración en la causa por presunto espionaje ilegal iniciada por la ministra Patricia Bullrich, donde fue denunciado junto a Jorge Rial. La revelación apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se suma a las investigaciones por la droguería Suizo Argentina por presuntas coimas.

Lule Menem, el Gordo Dan, y Sebastián Pareja
Interna

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Pareja, y los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano"
estafa libra: diputados cito a declarar a karina milei
Investigación

Estafa Libra: Diputados citó a declarar a Karina Milei

En declaraciones a Radio 10 este viernes, Federico hizo referencia a la declaración de Fernando Cerimedo, asesor libertario, quien ratificó los dichos de Diego Spagnuolo sobre coimas. Según supo Noticias Argentinas, una fuente de la fiscalía le comentó a Federico que "Cerimedo aportó la pieza que faltaba para terminar de cerrar una parte de la investigación, que sigue".

El 3% en los contratos de pañales del PAMI

La revelación de Federico se centra en el escándalo de los pañales del PAMI y la empresa Urbano Express SA, a la que se vincularía con los Menem:

  • Licitación direccionada: "La empresa que está en la mira es la misma de los pañales con otro organismo público, porque la licitación estuvo armada y direccionada para que la gane esa empresa", afirmó Federico. Se refiere a la licitación pública de abril pasado, por la cual Urbano Express SA fue adjudicada el 7 de mayo con un contrato de $466.554 millones y un plazo de 36 meses.
  • Dudas y acusaciones: Las dudas surgieron cuando solo Urbano llegó a presentar la documentación requerida, debido al corto tiempo para el trámite. Competidoras que quedaron afuera acusaron públicamente al PAMI de armar un proceso licitatorio a medida de Urbano.
  • El "3%" registrado: "En la causa de los pañales, encontramos un detalle con la empresa Urbano –Urbano Express que se vincula a los Menem- como no tienen pañales compraban a empresas que aparecen objetadas por el PAMI y otros organismos… direccionaban la operación para que la ganara esta empresa”, contó Federico. Y agregó el dato clave: “aparece por primera vez en un contrato el pago adelantado para ‘gastos’ del 3%”.
  • Prueba en la Justicia: "Tenían que pagarlo por adelantado y lo dejaron asentado en un contrato, eso ya fue aportado a la Justicia también”, concluyó el periodista, citando fuentes judiciales de la causa.

Cabe recordar que el 12 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a negar las versiones de sobreprecios en pañales del PAMI, acusando a un grupo de empresas de hacer "lobby" y dejando la investigación en manos de la Justicia, sin contestar sobre la continuidad de funcionarios sospechados. Adorni anunció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio que implicaría un ahorro de $5.000 millones, "quitando a todos los intermediarios" y "evitando que ningún vivo pueda venderlos en marketplace". Sin embargo, la revelación de Federico sugiere que la trama de corrupción podría ser más profunda y estar documentada.

Con información de NA

