viernes 12 de septiembre 2025

Parlamento

Diputados: La oposición quiere sesionar el miércoles para tratar vetos e interpelar a altos funcionarios del gobierno

Los vetos presidenciales a varias leyes sancionadas con amplias mayorías parlamentarias, y la sospecha de casos de corrupción en el gobierno, marcarán la agenda de la sesión que pretende impulsar la oposición para este miércoles en Diputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La oposición de la Cámara de Diputados presentó formalmente esta tarde un pedido de sesión para el miércoles a las 13 con el fin de discutir un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.

Además de estos dos temas centrales, las bancadas nucleadas en el kirchnerismo, Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas buscarán citar para prestar informes a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto cobro de sobornos en la ANDIS.

Por otro lado, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento el proyecto con media sanción del Senado que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

También, la Cámara baja intentará conformar en el ámbito de la Comisión de Acción Social y de Salud Pública una comisión investigadora con el fin de determinar las responsabilidades en la ANMAT con la venta y distribución del fentanilo contaminado.

