viernes 12 de septiembre 2025

Tensión

El gobierno redobla su pelea contra las universidades, y denuncia a la UBA por un subdominio "político" en internet

El ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, denunciará a las autoridades de la UBA por avalar el uso de su web para protestar contra el veto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Capital Humano denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de haber impedido al alumnado de la casa de altos estudios acceder al sitio oficial www.uba.ar y "bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario".

orrego lamento el veto de milei al presupuesto universitario y dejo una advertencia por el llamado al dialogo
Postura firme

Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo
el mensaje de los gobernadores de provincias unidas a javier milei en rio cuarto, tras el veto a la ley de atn
Expo en Córdoba

El mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas a Javier Milei en Río Cuarto, tras el veto a la ley de ATN

Asimismo, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exigió "el cese inmediato de esa maniobra", informó en un comunicado, en referencia al subdominio que se creó dentro de la web oficial de la UBA para impulsar protestas contra el reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que aprobó la oposición en el Congreso.

Al respecto, el Ministerio solicitará "la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes".

"Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades, se indicó.

Por último, Capital Humano sostuvo que reafirma "su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley".

10 cosas que no sabías sobre Cristina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades

Por María Agostina Montaño

Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Por Elizabeth Pérez
¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

Temporada 2025

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Declaraciones

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana