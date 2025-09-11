Orrego lamentó el veto de Milei al presupuesto universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo

Con un extenso posteo, Marcelo Orrego reaccionó en sus redes sociales casi inmediatamente de conocida la noticia del veto de Javier Milei al financiamiento universitario y dejó una advertencia por el llamado al diálogo . El gobernador sanjuanino lamentó la medida del presidente, en la víspera al acto provincial por el Día del Maestro . Allí también, en la Casa Natal de Sarmiento , al llegar se expresó con el cuestionamiento al veto del libertario enfáticamente.

En su cuenta de X, Orrego se pronunció firmemente contra el veto al financiamiento universitario, mediante un posteo de tres puntos. Expresó primero que "lamento que el presidente Milei haya vetado la ley de financiamiento universitario. Para miles de jóvenes del interior, la universidad pública es la primera y muchas veces la única oportunidad de acceder a educación pública, gratuita y de calidad".

Luego, expuso que "en San Juan, tierra de Sarmiento, sabemos bien que la educación es el motor del progreso. Que este veto suceda precisamente en el marco del Día del Maestro, evocando la figura de Sarmiento, es una paradoja difícil de explicar. Como tantos argentinos, soy egresado de la universidad pública y valoro el rol que cumple en la construcción de igualdad de oportunidades".

Además, planteó que "la universidad pública es una institución que debemos preservar, mejorar y seguir desarrollando. Es una apuesta estratégica al futuro de nuestro país y a los sueños de miles de familias que confían en ella como camino de nuevas oportunidades y hace crecer a nuestras sociedades".

Adjunto a este posteo, se refirió en otra publicación a la Mesa de Diálogo con los gobernadores que fue anunciado por la Casa Rosada tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires del pasado domingo.

"Como gobernador de San Juan quiero dejar clara mi posición frente a la convocatoria al diálogo del Gobierno Nacional. No he recibido aún una invitación formal. Pero si soy convocado, estaré presente para defender los intereses de San Juan. Voy a asistir y lo haré para plantear, con firmeza y decisión, la importancia de construir y consolidar un modelo de país que potencie los sectores productivos, la inversión y el empleo privado en la provincia y en la Argentina. Deseo que al Gobierno Nacional le vaya bien, porque eso significa que a los argentinos y sanjuaninos nos vaya bien. Para lograrlo, es clave que se escuche al interior. Desde San Juan vamos a colaborar y aportar todo nuestro potencial para que el país crezca, se desarrolle y genere empleo", publicó el sanjuanino.

En Casa de Sarmiento y chats con Francos y Catalán

En el acto por el Día del Maestro, Orrego este jueves profundizó sus críticas al veto presidencial y ratificó sus posteos con sus declaraciones en rueda de prensa.

"El presidente ha vetado el tema universitario. Yo ya he dado con firmeza mi explicación sobre este tema. En la tierra de Sarmiento nosotros defendemos la educación en todos los sentidos y vamos a seguir trabajando de esa manera. Digo, hay límites en esto. La educación, el tema universitario, yo vengo de una educación pública. Yo salí de una escuela pública, como la escuela Normal Sarmiento, salí de una universidad pública y sé del esfuerzo que hacen muchos padres para que sus chicos puedan estudiar. Y todos los días nos tenemos que nivelar. Tenemos que tener una movilidad social ascendente, es decir, no tiene que haber diferencia, por lo menos en esta tierra, la de Sarmiento, la vamos a proteger. Así que vamos a sostener lo que venimos diciendo ya hace tiempo", dijo.

Sobre la Mesa de Diálogo, confirmó que "todavía no he sido convocado". Y contó que ayer tuvo contacto con Guillermo Francos y Lisandro Catalán. "Tuve un mensaje del jefe de Gabinete. Para que en algún momento tengamos la posibilidad de charlar, pero fue un mensaje más bien personal que una convocatoria a todos los gobernadores. Un jefe de gabinete que respeto y por supuesto respeto al presidente y Dios quiera que a él le vaya bien, porque si le va bien es porque a los argentinos va a ir bien". A la par, advirtió que "Lo que sí, yo no aflojo mis convicciones, lo que para nosotros tenemos que defender, como es defender los intereses de la provincia de San Juan, si hay una convocatoria la silla de San Juan no va a estar vacía".

También dijo, mantuvo contacto con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, tambíén vía mensaje. "Tengo un gran respeto por él. Creo que es una persona que conoce la realidad del interior, él es un hombre del interior, es de la provincia de Tucumán. Pero en lo particular me he sentado infinidad de veces con él, haciéndole conocer las necesidades que tiene la provincia, así que él conoce bien las situaciones que la provincia de San Juan tiene que sanear y y la verdad que cada vez que le he pedido una reunión él me la ha dado, así que nobleza obliga y las cosas como son. Me pone contento, después se verá, pero es una persona que reconoce los problemas y está bueno que tengamos la posibilidad de tener un ministro que mire hacia el interior de la Argentina, porque necesitamos un país que tenga tenga una mirada federal".