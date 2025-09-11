La ministra Fuentes, sobre el caso de la alumna armada: "Nunca estamos preparados para estas cosas, pero trabajamos en prevención"

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió al caso de la alumna que se atrincheró armada en una escuela de Mendoza.

Mientras el caso ocurrido en Mendoza este miércoles, cuando una alumna de 14 años ingresó armada a su escuela, se atrincheró e hizo varios disparos al aire, sigue generando conmoción en el país, la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se refirió al hecho. Aseguró que “nunca se está preparado del todo para una situación así”, pero también afirmó que en la provincia se sigue “trabajando fuertemente en prevención” de hechos de violencia y bullying.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en el acto por el Día del Maestro, celebrado frente a la Casa de Sarmiento. Allí, la ministra aprovechó para saludar a los docentes sanjuaninos y destacar su labor diaria. “Como dice el Gobernador –Marcelo Orrego–, lo mejor que tiene San Juan son sus docentes. Ellos siempre iluminan mentes y corazones de cada uno de los estudiantes, marcan vidas. El trabajo que se realiza es muy importante para sacar adelante a muchos estudiantes”, señaló.

Además, destacó las políticas educativas que se vienen implementando: “Hoy por hoy, estamos trabajando con todo un programa de alfabetización para cambiar la educación en San Juan, para seguir apostando por la ruralidad, por las escuelas técnicas y por todo lo que aún nos falta. Hemos comenzado, hay mucho por hacer y nos van a encontrar comprometidos”.

Respecto al grave hecho de violencia escolar en Mendoza, Fuentes fue contundente: “Yo creo que preparados para algo así no estamos. Nos alerta, nos pone muy mal, nos entristece este hecho de violencia. Estoy en comunicación con el ministro de Educación de esa provincia, y por supuesto, también está sorprendidísimo por estas situaciones”.

En este sentido, remarcó que desde las escuelas “tenemos que aprender a contener”, y subrayó la importancia de seguir trabajando en la educación emocional: “Creemos que es muy importante trabajar con los chicos y con nuestros docentes. Poder contener estas situaciones, resolver conflictos que se dan en la escuela. Parece que vamos siempre atrás de los conflictos, pero no es así. Desde Educación venimos trabajando en prevención desde el año pasado, a través de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios”.

Según explicó, estos gabinetes llegan a todas las escuelas con capacitaciones, talleres y jornadas de reflexión, y se han reforzado recientemente con 36 nuevos profesionales, incluyendo asistentes sociales, fonoaudiólogos y otros perfiles necesarios para una atención integral.

También recordó que se trabaja actualmente en el protocolo específico para amenazas de bomba, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Seguridad. En ese contexto, el 16 de septiembre se realizará la jornada especial de reflexión con estudiantes de 5º y 6º grado de primaria y con todo el nivel secundario. “El alumno tiene que saber que si hace un acto que no está bien, hay una consecuencia. Y en eso vamos a trabajar”, afirmó.

En ese mismo marco, Fuentes insistió en la importancia del rol de la familia: “La idea es integrar también a las familias, porque siempre hay un padre que es quien le da el celular al chico. El alumno es un menor de edad, entonces hay una responsabilidad compartida”.

Sobre el bullying, la ministra reconoció que es un problema persistente en todas las escuelas: “En todas las escuelas sucede uno u otro caso, con mayor o menor gravedad. Los docentes lo saben y lo trabajan con sus gabinetes y equipos zonales. Cuando se detecta una situación, el equipo del gabinete se acerca a la escuela y, si es necesario, se suma la intervención de otros ministerios, como Salud o Familia”.

Finalmente, Fuentes señaló que, aunque los casos de bullying no han aumentado significativamente respecto de otras épocas, es fundamental que padres, docentes y alumnos mantengan canales de diálogo abiertos: “Esto nos tiene que servir para que todos nos escuchemos y los papás puedan también poner sobre la mesa estas conversaciones con sus hijos”.