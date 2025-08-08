viernes 8 de agosto 2025

Logro provincial

San Juan es la única provincia del país con un plan de alfabetización para educación especial

La propuesta pionera corresponde al Ministerio de Educación, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. Lo que hace que el plan sea un hito en la educación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan vuelve a destacarse a nivel nacional con el lanzamiento del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” para la modalidad de Educación Especial, convirtiéndose en la única provincia del país en contar con una propuesta de estas características. El programa, innovador y profundamente inclusivo, se implementará en las 30 escuelas de educación especial (26 de gestión estatal y 4 de gestión privada), e involucra a 58 docentes y más de 500 estudiantes con discapacidad. El acto de presentación se realizó este viernes en el auditorio Eloy Camus y fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martín y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

El plan fue diseñado para respetar los ritmos, estilos y metodologías de aprendizaje propios de cada estudiante, integrando también a las familias y docentes como parte del proceso. Entre sus pilares se destaca la creación de un libro accesible, contextualizado y sin antecedentes en el país, desarrollado íntegramente por un equipo interdisciplinario de especialistas sanjuaninos, compuesto por docentes y profesionales del ámbito de la Educación Especial.

Este material bibliográfico buscará acompañar las prácticas en el aula con recursos didácticos concretos y adaptados a las realidades locales, y fue titulado de forma participativa durante el acto de lanzamiento a través de una votación abierta. El nombre elegido para el libro tras la votación fue “Aventura bajo el sol”.

Se trata de un material adaptado a las múltiples formas de aprender, se enfoca en precursores de lecto-escritura y cuenta con material especialmente pensado y diseñado, desde pictogramas claros a códigos QR para descargas sonoras. A su vez, está contextualizado, es decir, tiene contenidos de identidad sanjuanina.

“Esto es fruto del esfuerzo de todo el equipo de Educación, y es sanjuanino, único en todo el país, surgido de la tierra de Sarmiento. Estoy orgullosa y emocionada. La alfabetización es una puerta de entrada al conocimiento, a la autonomía y a la ciudadanía. Este plan garantiza que esa puerta esté abierta para todos, sin excepciones, tal como nos los pidió el gobernador Marcelo Orrego. San Juan vuelve a hacer historia en educación”, destacó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Por su parte, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, expresó: “Este programa es un orgullo para la provincia. No solo mejora la calidad de los procesos de aprendizaje, sino que fortalece el rol de los docentes de Educación Especial como verdaderos agentes alfabetizadores. El libro, por su parte, es una herramienta de alfabetización profundamente humana, es una declaración de principios, un acto de fe en el poder transformador de la educación cuando se hace con amor, respeto y se construye desde la inclusión”.

Por otro lado, el diseño e implementación estuvo a cargo de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, encabezada por Mariana Gómez, quien subrayó: “Lo que estamos haciendo es único. No existe en el país una propuesta que reúna esta mirada integral, adaptada y con producción propia. Eso habla de una política educativa que escucha, acompaña y construye desde el territorio”.

El Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” fue declarado de interés provincial por su valor pedagógico, inclusivo y transformador.

