miércoles 10 de septiembre 2025

Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

El dramático episodio comenzó a primera hora de la mañana de este miércoles, en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis. Hay un intenso operativo y hasta el Gobierno de Mendoza habló sobre el caso. Finalmente, todo quedó bajo control.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela de Mendoza y disparó dos veces. La alumna continúa atrincherada, mientras se desarrolla un operativo para evacuar al resto de los estudiantes. El dramático episodio comenzó a primera hora de la mañana de este miércoles, en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, al límite con San Luis. Finalmente, se conoció que entregó el arma y la situación quedó bajo control.

La adolescente sería hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y habría llevado al colegio una pistola 9 milímetros con la que disparó dos veces al aire.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mario_Moray/status/1965792925947978027&partner=&hide_thread=false

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de la institución educativa llamaron a la Policía de Mendoza, que llegó rápidamente al lugar.

Luego de algunos minutos, los efectivos pudieron controlar la situación. La menor estaba encerrada, aislada y, según reportó personal de las fuerzas de seguridad, en estado de shock.

Según indicaron, la adolescente iba a ser sacada del establecimiento en un helicóptero que ya está en el lugar para llevar adelante el operativo.

Todos los estudiantes ya fueron evacuados del edificio. Gustavo Pinto, director del hospital local, detalló que varios tuvieron que ser atendidos porque estaban en estado de pánico y con mucho nerviosismo.

Algunos alumnos de la escuela compartieron videos de la situación en las redes sociales. De acuerdo a lo que se ve en la imagen, la alumna está sola con el arma de fuego en sus manos en el interior de la escuela, mientras los negociadores de la Policía buscan que se entregue.

“Está con un arma”, se escucha que dice uno de los estudiantes que filma la escena en la que se ve a la adolescente deambulando por el patio del colegio. “Allá está la nenita”, agregó una docente.

Otro video muestra el momento en que la adolescente disparó. La imagen es grabada desde adentro de una de las aulas y se escucha el estruendo el disparo, acompañado del grito de otra alumna.

Según señalaron allegados a la menor, “toda la semana fue víctima de bullying por un video”.

El comunicado del Gobierno de Mendoza

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, tenía prevista una actividad en la Legislatura sobre la reforma del Código Penal que fue cancelada.

Mientras la adolescente continuaba atrincherada en la escuela, el Gobierno de Mendoza emitió un comunicado que lleva la firma de los ministerios provinciales de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias; y de la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

“Solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto", inició el documento.

En ese sentido, señalaron que “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas” sobre la dramática situación.

Las autoridades remarcaron que “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".

“El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, cerraron.

Fuente: TN

Temas
